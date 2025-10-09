民進黨控黃國昌藉災害撕裂台灣 民眾黨反嗆賴總統為失態惱羞成怒

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（圖）下午出席民眾黨「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主席黃國昌（圖）下午出席民眾黨「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇。記者蘇健忠／攝影

針對民進黨指控「利用災害撕裂台灣」，民眾黨發言人張彤對此反嗆，執政黨不敢面對救災失能的現實，只會持續拿著烏龍爆料轉移焦點，如果賴清德總統為其失態行徑感到懊惱，未來理應自省與更加苦民所苦，而非惱羞成怒不許人民發聲。

民進黨發言人韓瑩今天指出，民眾黨主席黃國昌指控中央政府「讓國家四分五裂、救災失能」，甚至散播「總統要災民爬上屋頂」等言論，民眾黨一再散播不實言論，利用災害撕裂台灣，不僅傷害災民更侮辱救災人員。

針對韓瑩的說法，張彤晚間透過文字回應，執政黨不敢面對中央政府救災失能的現實、一再矯言偽行，持續拿著毫無事實基礎的烏龍爆料操作輿論，意圖轉移施政無能的焦點，民進黨才是真正令人民不齒的失格政府。

張彤指出，不論是要災民自行爬上屋頂，或者笑稱清淤孩童「你臉怎麼黑黑的」，甚至笑容滿面和忙著救災的國軍一一擊掌，這些畫面都是有影有真相，賴總統要是懊惱這些失態行徑「有失總統格調」，未來理應自省更加苦民所苦，而非惱羞成怒不許人民發聲。

張彤強調，所謂「少數政府救災失能、讓國家四分五裂」的說法，不僅本於事實更是人民心聲，民進黨用司法追殺政敵，現在更拿來對付人民，只要對災害表達不滿或批評，輕則遭側翼網軍圍攻，重則被官員揚言官司伺候，難道只准內政部長看到斷橋「呵呵笑」，不許災民抱怨日子苦哈哈。

張彤表示，此刻台灣面臨內憂外患，政治卻依舊高度對立，執政黨持續內耗空轉，就連最基本的救災防災都失能，明天就是中華民國國慶日，期待是個迎向團結全民、展望未來的時刻，呼籲賴政府懸崖勒馬，檢討政策失當，不要永遠只會推諉卸責、亂噴政治口水，濫訴追殺人民。

民進黨 民眾黨 執政黨 黃國昌 賴清德

延伸閱讀

郝龍斌拋2026組「聯合提名委員會」 黃國昌：虛心聆聽納入思考

郝龍斌拋2026在野組「聯合提名委員會」 黃國昌：保持開放態度

影／張景森批下地獄 黃國昌嗆：跟業者吃香喝辣還有臉說三道四？

前助理遭指跟監龔明鑫 黃國昌：捕風捉影沒有回應必要

相關新聞

去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

雙十國慶晚會今天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，賴清德總統、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一同出席。賴下午6時半...

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

台中市今晚在南屯區文心森林公園圓滿劇場舉辦國慶晚會，賴清德總統、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕均到場，未料周邊發生插曲，...

越夜越嗨！台中國慶晚會玖壹壹、血肉果汁機壓軸 盧秀燕也跳起來

雙十國慶晚會今晚在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，主題是「中華民國、台灣味、台中Style」，壓軸演出的「台中St...

雙十國慶演說 賴總統將闡述六大關鍵力、負責任維持台海和平現狀

明天是中華民國114年國慶，賴清德總統國慶演說將以「前進的力量、六大關鍵力」作為核心元素，包括「豐沛民主力」、「創新經濟...

緬懷對日抗戰80周年 韓國瑜國慶晚會籲：高舉國旗大聲唱國歌

國慶晚會今晚在台中登場，慶籌會主任委員、立法院長韓國瑜在致詞時說，今年不光是辛亥革命114年周年紀念，更是對日抗戰80周...

影／國慶晚會致詞 盧秀燕籲「家和萬事興」：團結國人才能萬世開太平

國慶晚會今晚在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，台中市長盧秀燕在致詞時說，中華民國就是我們的國家，近期花蓮洪災，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。