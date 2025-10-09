民進黨控黃國昌藉災害撕裂台灣 民眾黨反嗆賴總統為失態惱羞成怒

針對民進黨指控「利用災害撕裂台灣」，民眾黨發言人張彤對此反嗆，執政黨不敢面對救災失能的現實，只會持續拿著烏龍爆料轉移焦點，如果賴清德總統為其失態行徑感到懊惱，未來理應自省與更加苦民所苦，而非惱羞成怒不許人民發聲。

民進黨發言人韓瑩今天指出，民眾黨主席黃國昌指控中央政府「讓國家四分五裂、救災失能」，甚至散播「總統要災民爬上屋頂」等言論，民眾黨一再散播不實言論，利用災害撕裂台灣，不僅傷害災民更侮辱救災人員。

針對韓瑩的說法，張彤晚間透過文字回應，執政黨不敢面對中央政府救災失能的現實、一再矯言偽行，持續拿著毫無事實基礎的烏龍爆料操作輿論，意圖轉移施政無能的焦點，民進黨才是真正令人民不齒的失格政府。

張彤指出，不論是要災民自行爬上屋頂，或者笑稱清淤孩童「你臉怎麼黑黑的」，甚至笑容滿面和忙著救災的國軍一一擊掌，這些畫面都是有影有真相，賴總統要是懊惱這些失態行徑「有失總統格調」，未來理應自省更加苦民所苦，而非惱羞成怒不許人民發聲。

張彤強調，所謂「少數政府救災失能、讓國家四分五裂」的說法，不僅本於事實更是人民心聲，民進黨用司法追殺政敵，現在更拿來對付人民，只要對災害表達不滿或批評，輕則遭側翼網軍圍攻，重則被官員揚言官司伺候，難道只准內政部長看到斷橋「呵呵笑」，不許災民抱怨日子苦哈哈。

張彤表示，此刻台灣面臨內憂外患，政治卻依舊高度對立，執政黨持續內耗空轉，就連最基本的救災防災都失能，明天就是中華民國國慶日，期待是個迎向團結全民、展望未來的時刻，呼籲賴政府懸崖勒馬，檢討政策失當，不要永遠只會推諉卸責、亂噴政治口水，濫訴追殺人民。

