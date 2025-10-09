越夜越嗨！台中國慶晚會玖壹壹、血肉果汁機壓軸 盧秀燕也跳起來

雙十國慶晚會今晚在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，主題是「中華民國、台灣味、台中Style」，壓軸演出的「台中Style」請到兩大台中天團玖壹壹、血肉果汁機，越夜越嗨，全場站起來跟著節奏擺動，連市長盧秀燕都開心起舞。

台中市睽違8年舉辦國慶晚會，邀請堅強卡司演出，包含綜藝天王天后胡瓜、白冰冰、陽帆、葉璦菱等人，帶觀眾體驗「台灣味」，重現台灣電視史經典綜藝節目「鑽石舞台」秀場，立法委員高金素梅也拾起歌手舊業，獻唱一曲「一剪梅」。

「台中Style」部分，市府邀請台中出身的樂團玖壹壹、血肉果汁機，晚上9時半許血肉果汁機登場，強而有力的重金屬搖滾風格帶動全場觀眾，鼓聲遠遠傳出劇場，不少年輕觀眾激動戰力，跟著節奏擺動。

台中天團玖壹壹最後壓軸上場，帶來南北二路與明天再擱來2曲，時間已逼近晚上10時，但現場氣氛「越夜越嗨」，全場觀眾起立跳舞，盧秀燕也情不自禁隨著節奏擺動身體，不少年輕人甚至還在劇場外繼續排隊。晚會一直持續到接近10時，在歌聲中圓滿結束。

國慶晚會越夜越嗨，最後的血肉果汁機與玖壹壹壓軸登場演出，全場觀眾起立跳舞。記者趙容萱／攝影 不少年輕歌迷晚上9時候還在圓滿戶外劇場外排隊，想進場一睹天團風采。記者趙容萱／攝影

