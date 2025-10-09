德國駐台代表：台德皆面對威權強鄰 堅定挺民主台灣

快訊

中央社／ 台北9日電
外交部政務次長吳志中於「台德民間論壇」酒會致詞。圖／取自外交部官網
外交部政務次長吳志中於「台德民間論壇」酒會致詞。圖／取自外交部官網

台德民間論壇首度在台北登場，外交部政次吳志中於歡迎酒會表示，相信論壇將持續鏈結台德公民社會。德國在台協會處長狄嘉信強調，台德共同面對威權強鄰的挑戰，德國將堅定支持台灣捍衛自由民主。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於7日應邀出席第二屆「台德民間論壇」（GTDP）歡迎酒會。吳志中致詞表示，「台德民間論壇」由台德兩國外交部共同支持，今年首度於台北舉行，且將舉辦首屆「台北德國會議」，邀請公眾參與對話，進一步擴大對台德友誼的認同。

吳志中提到，相信論壇對話平台將持續成為鏈結台德公民社會的重要橋梁，並協助雙方共同面對包括如AI重塑民主、鞏固台歐安全與社會韌性、強化憲政秩序及提倡民主包容社會等新型態挑戰。

德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）則說，肯定台德對話的重要性，強調台德兩國不僅共享價值，同時也共同面對威權強鄰的挑戰。德國將堅定支持台灣捍衛自由民主。

這屆論壇台德雙方共同主席台灣大學教授林敏聰與前歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）除感謝台德兩國外交部對雙邊民間對話的支持外，也強調兩國可相互學習彼此的民主經驗。

外交部說明，「台德民間論壇」由台德2023年12月簽署合作協議成立，首屆會議於去年5月在德國柏林舉行，這屆論壇於8日至9日在台北舉辦，成員包括台德兩國國會政黨代表及學術與媒體界人士，雙方會後向各自政府提出推進台德合作的政策建言。首屆論壇成員、總統府副秘書長何志偉到場分享對話交流經驗。

