喊話將停砍年金列優先法案 羅智強：找回國民黨光榮感
國民黨主席選戰倒數，候選人羅智強今天前往新北新店爭取選票，強調他一直都在立法院衝鋒陷陣，會把停砍年金當作優先法案，找回國民黨光榮感、打破國民黨自卑感。
國民黨主席選舉將在18日投票，黨主席候選人羅智強今天前往新北市新店參加黨員座談會，爭取選民支持，國民黨立委羅明才也現身力挺。
羅智強說，他在立法院擔任國民黨團書記長，首要推動就是停砍軍公教年金。他表示，中華民國能有今天的成就與發展，軍公教是最大的中流砥柱，但民進黨剝奪軍公教退休生活保障；他強調，會把停砍年金當作優先法案，找回國民黨光榮感，打破國民黨自卑感，他永遠在最前線與民進黨衝鋒陷陣。
羅智強表示，自己出身正藍家庭，父母都是從大陳島過來，從小教誨「今天能夠在這裡安身立命、離開戰火，要謝謝國民黨，以及前總統蔣中正、蔣經國」。
羅智強說，從政以來，他的國家、身分認同自始至終從未改變，「我是台灣人，我是中國人，我們的中國是中華民國」，這3句話不須遮掩逃避。羅智強也指出，近期出現一些棄保謠言，包括「羅智強棄選支持鄭麗文」及「羅智強棄選支持郝龍斌」，他說造謠也至少要統一，不要互相矛盾；他強調自己參選到底，絕不背棄支持者。
羅智強也強調，自己是「世代交替」與「安心可靠」兩者最大公約數，不僅安心可靠，同時能創造新的改變，盼支持者投下選票，讓他順利當選。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言