喊話將停砍年金列優先法案 羅智強：找回國民黨光榮感

中央社／ 新北9日電
國民黨立委羅智強。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
國民黨主席選戰倒數，候選人羅智強今天前往新北新店爭取選票，強調他一直都在立法院衝鋒陷陣，會把停砍年金當作優先法案，找回國民黨光榮感、打破國民黨自卑感。

國民黨主席選舉將在18日投票，黨主席候選人羅智強今天前往新北市新店參加黨員座談會，爭取選民支持，國民黨立委羅明才也現身力挺。

羅智強說，他在立法院擔任國民黨團書記長，首要推動就是停砍軍公教年金。他表示，中華民國能有今天的成就與發展，軍公教是最大的中流砥柱，但民進黨剝奪軍公教退休生活保障；他強調，會把停砍年金當作優先法案，找回國民黨光榮感，打破國民黨自卑感，他永遠在最前線與民進黨衝鋒陷陣。

羅智強表示，自己出身正藍家庭，父母都是從大陳島過來，從小教誨「今天能夠在這裡安身立命、離開戰火，要謝謝國民黨，以及前總統蔣中正、蔣經國」。

羅智強說，從政以來，他的國家、身分認同自始至終從未改變，「我是台灣人，我是中國人，我們的中國是中華民國」，這3句話不須遮掩逃避。羅智強也指出，近期出現一些棄保謠言，包括「羅智強棄選支持鄭麗文」及「羅智強棄選支持郝龍斌」，他說造謠也至少要統一，不要互相矛盾；他強調自己參選到底，絕不背棄支持者。

羅智強也強調，自己是「世代交替」與「安心可靠」兩者最大公約數，不僅安心可靠，同時能創造新的改變，盼支持者投下選票，讓他順利當選。

國民黨 羅智強 黨主席 軍公教

相關新聞

去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

雙十國慶晚會今天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，賴清德總統、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一同出席。賴下午6時半...

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

台中市今晚在南屯區文心森林公園圓滿劇場舉辦國慶晚會，賴清德總統、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕均到場，未料周邊發生插曲，...

雙十國慶演說 賴總統將闡述六大關鍵力、負責任維持台海和平現狀

明天是中華民國114年國慶，賴清德總統國慶演說將以「前進的力量、六大關鍵力」作為核心元素，包括「豐沛民主力」、「創新經濟...

影／國慶晚會致詞 盧秀燕籲「家和萬事興」：團結國人才能萬世開太平

國慶晚會今晚在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，台中市長盧秀燕在致詞時說，中華民國就是我們的國家，近期花蓮洪災，國...

緬懷對日抗戰80周年 韓國瑜國慶晚會籲：高舉國旗大聲唱國歌

國慶晚會今晚在台中登場，慶籌會主任委員、立法院長韓國瑜在致詞時說，今年不光是辛亥革命114年周年紀念，更是對日抗戰80周...

花蓮12天湧35.7萬名志工 賴總統讚台灣精神：沒有台灣就沒有中華民國

雙十國慶晚會在台中，賴清德總統到場致詞，他感謝負責籌辦的立法院長兼慶籌會主委韓國瑜、台中市長盧秀燕，還開玩笑說韓頭髮變少...

