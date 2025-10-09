喊話將停砍年金列優先法案 羅智強：找回國民黨光榮感

國民黨主席選戰倒數，候選人羅智強今天前往新北新店爭取選票，強調他一直都在立法院衝鋒陷陣，會把停砍年金當作優先法案，找回國民黨光榮感、打破國民黨自卑感。

國民黨主席選舉將在18日投票，黨主席候選人羅智強今天前往新北市新店參加黨員座談會，爭取選民支持，國民黨立委羅明才也現身力挺。

羅智強說，他在立法院擔任國民黨團書記長，首要推動就是停砍軍公教年金。他表示，中華民國能有今天的成就與發展，軍公教是最大的中流砥柱，但民進黨剝奪軍公教退休生活保障；他強調，會把停砍年金當作優先法案，找回國民黨光榮感，打破國民黨自卑感，他永遠在最前線與民進黨衝鋒陷陣。

羅智強表示，自己出身正藍家庭，父母都是從大陳島過來，從小教誨「今天能夠在這裡安身立命、離開戰火，要謝謝國民黨，以及前總統蔣中正、蔣經國」。

羅智強說，從政以來，他的國家、身分認同自始至終從未改變，「我是台灣人，我是中國人，我們的中國是中華民國」，這3句話不須遮掩逃避。羅智強也指出，近期出現一些棄保謠言，包括「羅智強棄選支持鄭麗文」及「羅智強棄選支持郝龍斌」，他說造謠也至少要統一，不要互相矛盾；他強調自己參選到底，絕不背棄支持者。

羅智強也強調，自己是「世代交替」與「安心可靠」兩者最大公約數，不僅安心可靠，同時能創造新的改變，盼支持者投下選票，讓他順利當選。

