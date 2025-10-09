林佳龍午宴貝里斯、聖露西亞總督 讚與台灣情誼深厚
貝里斯總督察芙拉及聖露西亞總督查爾斯今天抵台，外交部長林佳龍午宴時表示，兩位總督首次訪台就參與國慶，象徵貝里斯及聖露西亞與台灣的深厚情誼。
外交部晚間發布新聞稿指出，貝里斯總督察芙拉（Dame Froyla Tzalam）暨夫婿及聖露西亞總督查爾斯（Cyril Errol Melchiades Charles）伉儷於今天凌晨先後抵台，外交部政務次長陳明祺代表政府前往機場接機，中午外交部長林佳龍伉儷設宴款待兩位總督及訪團成員，表達政府的誠摯歡迎。
林佳龍於歡迎午宴表示，察芙拉及查爾斯第一次訪台即參與國慶活動，象徵貝里斯及聖露西亞與台灣的深厚情誼，並對於去年10月訪問露國及貝國時兩位總督熱情接待，以及對兩國國家建設及旖旎風光留下深刻印象。
林佳龍指出，他代表台灣人民誠摯感謝露國及貝國政府堅定支持台灣參與國際組織，展現對台堅定情誼。
外交部表示，林佳龍伉儷與兩位友邦總督另就災害防救、原民文化保留、人才培育、促進經貿合作及雙邊關係等議題深入交換意見。
外交部說明，察芙拉及查爾斯一行將於10月10日出席雙十國慶慶典，並透過參訪行程瞭解台灣政經社會各領域發展現況，奠定未來推動深化合作交流的基礎。
