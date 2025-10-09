影／赴國慶晚會致詞 韓國瑜：永遠不會忘記自己的根在台灣
國慶晚會今晚在台中登場，慶籌會主任委員、立法院長韓國瑜在致詞時表示，樹高千丈，落葉歸根」，風箏再美麗、再燦爛，但是它不會忘記它的根源來自於手掌心，華僑在海外再風光、再富貴，永遠不會忘記自己的根在台灣。我們更是發自內心感謝僑胞對台灣這塊土地的熱愛、責任以及光榮。他半個月前訪問日本，好多僑胞關心花蓮的災情，更是出錢、出力，心中有台灣，他由衷的感謝。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言