影／出席國慶晚會 盧秀燕：團結台灣不分你我

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕在國慶晚會上致詞。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕在國慶晚會上致詞。記者黃仲裕／攝影

國慶晚會今天在台中市圓滿劇場舉行，台中市長盧秀燕致詞時表示，國家屹立不搖，台中市也進步快速，蓬勃發展。台中穩居成為台灣第二大城，更被評選為最幸福宜居的城市。幸福得來不易，我們這麼努力，因為我們相信，台中好，台灣就會好。而中華民國團結和諧，國家才有發展，人民才能夠安心、安全、安居。

國慶 盧秀燕

相關新聞

去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

雙十國慶晚會今天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，賴清德總統、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一同出席。賴下午6時半...

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

台中市今晚在南屯區文心森林公園圓滿劇場舉辦國慶晚會，賴清德總統、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕均到場，未料周邊發生插曲，...

雙十國慶演說 賴總統將闡述六大關鍵力、負責任維持台海和平現狀

明天是中華民國114年國慶，賴清德總統國慶演說將以「前進的力量、六大關鍵力」作為核心元素，包括「豐沛民主力」、「創新經濟...

影／國慶晚會致詞 盧秀燕籲「家和萬事興」：團結國人才能萬世開太平

國慶晚會今晚在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，台中市長盧秀燕在致詞時說，中華民國就是我們的國家，近期花蓮洪災，國...

緬懷對日抗戰80周年 韓國瑜國慶晚會籲：高舉國旗大聲唱國歌

國慶晚會今晚在台中登場，慶籌會主任委員、立法院長韓國瑜在致詞時說，今年不光是辛亥革命114年周年紀念，更是對日抗戰80周...

花蓮12天湧35.7萬名志工 賴總統讚台灣精神：沒有台灣就沒有中華民國

雙十國慶晚會在台中，賴清德總統到場致詞，他感謝負責籌辦的立法院長兼慶籌會主委韓國瑜、台中市長盧秀燕，還開玩笑說韓頭髮變少...

