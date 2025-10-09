出席國慶晚會 賴總統：堅定捍衛中華民國、優先守護台灣

賴清德總統9日晚間前往台中市出席「114年國慶晚會」，祝福中華民國生日快樂、國運昌隆。他強調，中華民國來台70多年，已經在台灣落地生根，今天的中華民國已經跟台灣融為一體，沒有台灣就沒有中華民國、沒有主權就沒有國家，大家要堅定捍衛中華民國、優先守護台灣。

包括立法院長暨國慶籌備委員會主委韓國瑜、立法院副院長江啟臣、僑務委員會委員長徐佳青、內政部長劉世芳、文化部次長李靜慧、台中市長盧秀燕及南投縣長許淑華等，皆出席活動。

賴總統致詞時表示，明天就是國慶日，非常高興能夠來到台中和大家共聚一堂，為中華民國暖壽，誠摯祝福中華民國生日快樂、國泰民安、國運昌隆。

他特別感謝及肯定韓國瑜率領團隊運籌帷幄，辛苦籌辦各項國慶慶祝活動，並向盧秀燕及市府團隊表達謝意，肯定台中勇於承擔，再度主辦國慶晚會，整體活動安排非常精彩，令人期待。

賴總統說，也感謝僑務委員會、文化部及內政部三個部會編列經費，全力支持國慶系列活動，並向在場立法委員及地方代表致意，感謝對活動的支持。

賴總統指出，自中華民國創建以來，人們沒有忘記許多愛國志士拋頭顱、灑熱血，只為建立民主共和的政府體制。中華民國來台70多年，已經在台灣落地生根，今天的中華民國已經跟台灣融為一體。

他強調，沒有台灣就沒有中華民國、沒有主權就沒有國家，因此當慶祝中華民國生日的同時，希望全國同胞不管遭遇到任何挑戰與威脅，絕對不能夠放棄主權，一定要堅定守護民主、自由、人權的生活，特別是要捍衛中華民國，務必要優先守護台灣，這是大家共同的理想。

賴總統表示，面對未來，絕對不敢輕忽挑戰，但是大家必須對台灣人民、對台灣有信心。稍早韓國瑜或盧秀燕都有提到，花蓮堰塞湖造成的災情，前後12天的時間裡，就從全國湧進35萬7千人次的志工前往救災，目的只有一個，就是希望受災的民眾能夠早日恢復正常生活，這就是台灣精神。

賴總統認為，只要團結合作，台灣的未來一定會更加光明燦爛。他身為總統、也是三軍統帥，雖然工作繁重，但是主要有三個面向的工作，就是讓國家更安全、讓經濟更繁榮、把人民照顧得更好。明日國慶演說將向國人報告，今晚先請與會賓客欣賞精彩表演，並祝有一個愉快的夜晚。

