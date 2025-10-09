緬懷對日抗戰80周年 韓國瑜國慶晚會籲：高舉國旗大聲唱國歌

國慶晚會今晚在台中登場，慶籌會主任委員、立法院長韓國瑜在致詞時說，今年不光是辛亥革命114年周年紀念，更是對日抗戰80周年的紀念，呼籲國人，都能夠親眼看到這面美麗的國旗，並在明天國慶日，一起舉著國旗，大聲唱出國歌。

國慶晚會在今天6時30分登場，賴清德總統在韓國瑜，以及台中市長盧秀燕等人陪人到場。

韓國瑜說，他非常榮幸，以國慶籌備委員會主任委員的身分，與大家齊聚一堂歡度國慶晚會。所謂「樹高千丈，落葉歸根」，風箏再美麗、再燦爛，但是它不會忘記它的根源來自於手掌心，華僑在海外再風光、再富貴，永遠不會忘記自己的根在台灣。我們更是發自內心感謝僑胞對台灣這塊土地的熱愛、責任以及光榮。他半個月前訪問日本，好多僑胞關心花蓮的災情，更是出錢、出力，心中有台灣，他由衷的感謝。

韓國瑜指出，在國慶晚會為國家生日暖身的場合，他特別想起80年前，浴血對日抗戰八年終取得勝利跟成功，所以今年不光是辛亥革命114年周年紀念，更是對日抗戰80周年的紀念。這面國旗，青天白日滿地紅，始終是我們反對清廷、追求民主、崇尚自由、重視人權的象徵。80年前如此，80年後的今天也是如此。

韓國瑜強調，盼國人都能夠親眼看到這一面美麗的國旗，一起在明天國慶日，舉著國旗，大聲唱出中華民國的國歌。讓我們一起感謝我們的先辈先賢，拋頭顱、灑熱血，不計一切的代價，追求民主、自由、平等的的中華民國。

韓國瑜說，今晚要感謝盧秀燕和台中市府團隊規畫如此盛大，也平易近人的國慶晚會，成功融合了國家的精神、台灣的文化以及台中在地的風俗，充分表現出我們台灣這個土地多元的文化，與文化的自信。

韓國瑜指出，立法院，超過所有的政黨，三黨一派，都願意做僑胞朋友最堅實的後盾，讓台灣這個娘家為所有僑胞提供溫暖而且善良的循環的力量。呼籲所有的好朋友一起來努力，讓我們台灣成為微笑、歡樂、陽光、熱情的島嶼，要站在世界的舞台上一起來發光發熱。

商品推薦