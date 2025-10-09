花蓮12天湧35.7萬名志工 賴總統讚台灣精神：沒有台灣就沒有中華民國

雙十國慶晚會在台中，賴清德總統到場致詞，他感謝負責籌辦的立法院長兼慶籌會主委韓國瑜、台中市長盧秀燕，還開玩笑說韓頭髮變少、盧愈來愈年輕。賴總統強調，中華民國來台70多年，已經落地生根，沒有台灣就沒有中華民國，一定要堅定守護民主自由與人權。

賴總統上台後，先向韓國瑜、盧秀燕、僑委會委員長徐佳青、立法院副院長江啟臣與其他立委、南投縣長許淑華、各縣市政府代表、海外僑胞、台中市民與全體國人同胞問好；他說，明天就是國慶，今天非常高興來台中參加國慶晚會，為中華民國暖壽。

賴清德總統特別感謝韓國瑜率領的慶籌會團隊辛苦籌畫，打趣說韓「今年頭髮比去年更少了」。賴也感謝盧秀燕率領的市府團隊，規畫非常多精彩的活動；他過去在國會與盧同事多年，今天一起入場時還特別問對方，「為什麼看起來愈來愈年輕？」賴請現場觀眾給韓、盧熱烈掌聲。

賴總統同樣感謝徐佳青、文化部長李遠、內政部長劉世芳，為國慶活動編列預算；他也感謝立委支持，請到場立委站起來接受全場掌聲。

賴清德總統說，中華民國創立的時候，許多愛國志士拋頭顱、灑熱血，建立民主共和的政府體制，但中華民國來台70多年，已經落地生根，與台灣融為一體；沒有台灣，就沒有中華民國，沒有主權，就沒有國家。

賴總統強調，在慶祝中華民國生日的同時，希望全國同胞，不管遇到任何挑戰與威脅，絕對不能放棄主權，一定要堅守民主、自由、人權的生活；捍衛中華民國，要優先守護台灣，這是大家共同的理想。

賴清德總統表示，未來絕對不敢輕忽各項挑戰，也要對台灣人民和台灣有信心；光是花蓮堰塞湖災情，12天時間裡就湧入35萬7000名志工前往救災，只為讓受災民眾早日恢復正常生活，這就是台灣精神，只要團結合作，台灣的未來一定更加光明燦爛。

賴總統說，他既是總統也是三軍統帥，每日工作繁重，主要有3個面向，國家安全、經濟繁榮，以及把人民照顧更好。他會在明天的國慶演說向國人報告這些工作，今天晚上就請大家好好看晚會表演，讓盧秀燕團隊安排的精采表演，一一呈現給國人，祝大家有個非常愉快的夜晚。

賴清德總統致詞結束後，下台一一與韓國瑜、盧秀燕、江啟臣、許淑華等人握手致意，隨後向全場民眾揮手，下午7時40分許離場。

賴清德總統感謝立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕籌備晚會，還打趣說韓「頭髮比去年少」、盧「越來越年輕」。記者黃仲裕／攝影

