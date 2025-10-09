影／國慶晚會致詞 盧秀燕籲「家和萬事興」：團結國人才能萬世開太平

國慶晚會今晚在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，台中市長盧秀燕在致詞時說，中華民國就是我們的國家，近期花蓮洪災，國人不分你我救災，這就是善良、團結、勇敢的台灣，也是立國的精神，家和萬事興，唯有團結國人，中華民國才能萬世開太平。

國慶晚會在今天6時30分登場，賴清德總統在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人陪人到場。

盧秀燕首先上台致詞，「歡迎回家，中華民國114年國慶晚會」。她先問候在場貴賓、市民，並感謝慶籌會主任委員韓國瑜給台中市政府機會承辦國慶晚會，備感榮幸，更全力以赴。

盧秀燕說，國父孫中山先生領導國民革命，創建中華民國。中華民國就是我們的國家。114年以來，發展的過程碰到很多的艱辛，像是這幾年來，國內外情勢動盪。不久以前，花蓮縣光復鄉甚至發生嚴重的土石流、水災。但是國人不分你我，全力投入救災。患難見真情，這就是善良的台灣，這就是團結的台灣，這就是勇敢的台灣，也是我們中華民國立國的精神。

盧秀燕強調，我們的國家屹立不搖，我們的城市台中市也進步快速，蓬勃發展。台中穩居成為台灣第二大城，更被評選為最幸福宜居的城市。幸福得來不易，我們這麼努力，因為我們相信，台中好，台灣就會好。而中華民國團結和諧，國家才有發展，人民才能夠安心、安全、安居。

盧秀燕說，今晚國慶晚會的主題是「中華民國，台灣味，台中style三部曲。在中華民國方面，邀20個工商團體、逾200名工商領袖及代表領唱國歌。我們要在關鍵的時候，給中華民國的經濟打強心針，替我們的經濟加油打氣；台灣味方面，邀四大綜藝天王天后，還有許多一流的演藝人員演出；台中style方面，邀得獎的熱門天團演出，展現台中活力、年輕和創新，今天的晚會為的就是凝聚國人的士氣、為中華民國慶生。

盧秀燕強調，俗話說「家和萬事興」，唯有團結國人，中華民國才能萬世開太平；我們不忘花蓮光復的鄉親，我們要繼續地向花蓮光復送上溫暖，送上我們的愛。更要祝福中華民國國泰民安，欣欣向榮，生日快樂。

