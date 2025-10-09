【重磅快評】林飛帆說「韌性」 好像賴清德講「團結」

國安會副秘書長林飛帆以〈台灣「以實力促進和平」的計畫─韌性投資如何嚇阻北京〉為題，投書「外交事務」（Foreign Affairs）期刊，指出俄烏戰爭對台灣的關鍵警示是，和平不能靠綏靖主義來維持。其實，林飛帆最該知道的是，非核家園不能維持韌性，抹紅在野不能維持團結，倚美謀獨更不能維持和平。

林飛帆以台灣七月舉行的大規模城鎮韌性演習為引子，說明從賴政府正在推動防衛理念的深層變革，不再僅仰賴軍事現代化，而要建立社會韌性，以有效嚇阻中共犯台，目標是讓侵略的代價高到任何敵人都無法承受。林飛帆認為，烏克蘭經驗證明，現代嚇阻的核心在於社會能否在打擊下持續運作並堅持抵抗。

林飛帆說明，烏克蘭的經驗促使蔡英文政府推動國家韌性整備，賴政府更接續推動全社會防衛韌性整備。賴政府七月就指導了一場聲勢浩大的城鎮韌性演習，並拿來作大內宣和大外宣。不過，九月的花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩洪災，卻說明真實的城鎮韌性不堪一擊。

堰塞湖潰壩沖垮的城鎮韌性，太過慘不忍睹。但如果中共犯台或封鎖台海，台灣天然氣只能撐11天；面對這樣脆弱的能源結構，賴清德和林飛帆居然還有底氣大談社會韌性！國內外專家都高聲示警，中共甚至不必動武，就可以戳中台灣最大的致命弱點，而背著非核神主牌的賴政府，卻彷若未聞，無動於衷。

不過，林飛帆說明「韌性」，就像賴清德開講「團結」分化社會、打擊在野黨一樣。林飛帆藉著投書向國際告狀，指一些在野反對聲音批評軍事與韌性的準備是「挑釁北京」，而包括美國在內的國際友盟國家，「正在加強與台灣政黨的互動，向各黨派說明這些準備的必要性與迫切性」。

在野黨監督預算，天經地義，賴政府卻找美國來護航國防預算。八月美國在台協會（AIT）處長谷立言分別會晤藍白立委，就是聚焦防衛與韌性議題。姑且不論在野黨多次澄清支持合理的國防支出，也不敢刪減軍購和韌性預算，民進黨仍持續以此抹紅在野黨。林飛帆不知道大罷免已經大失敗了嗎？

「外交事務」刊出林飛帆文章，也同時刊出一篇專論：「俄羅斯如何恢復—克里姆林宮從烏克蘭戰爭中學到什麼」。該文指出，俄羅斯最初誤判烏克蘭的作戰能力與戰鬥意志，但俄羅斯學習很快，並將入侵烏克蘭積累的經驗和對未來作戰的願景，作為學習和重建的基礎，且正在與中國、伊朗和北韓分享這些經驗。

蔡政府和賴政府在學習烏克蘭經驗時，中共也正在學習俄羅斯經驗；台灣努力強化社會韌性時，俄羅斯軍隊和中共解放軍也都正在加強韌性。林飛帆從烏克蘭經驗學到和平不能靠綏靖主義來維持，但澤倫斯基有沒有告訴林飛帆，和平不能靠台獨來維持，更不能靠倚美謀獨來維持？

