駐芬蘭代表處慶雙十 林昶佐盼台灣在國際受平等對待

駐芬蘭代表處8日舉行國慶酒會，芬蘭各界踴躍出席。駐芬蘭代表林昶佐致詞時表示，盼望透過跟世界各國夥伴攜手合作，創造充滿希望的未來，讓台灣能在國際貢獻己力並受到平等對待。

今年國慶酒會除芬蘭國會友台小組主席洛夫斯壯（Mats Löfström）、第一副主席哈雅內（AtteHarjanne）及第二副主席聶米（Veijo Niemi）等多位國會議員出席外，還有來自芬蘭政府、駐芬使節團、智庫學者、企業界、非政府組織以及僑務榮譽職人員等約百位貴賓參加。

哈雅內致詞表示，自今年夏天林昶佐擔任台灣駐芬蘭代表以來，已經透過各種採訪和會晤贏得了許多芬蘭人的心，林昶佐的音樂背景也在芬蘭引起強烈的共鳴。台灣與芬蘭儘管距離遙遠，但均共享民主自由，在當今動盪的世界，雙方更應攜手合作、相互學習與支持。兩國在經貿、文化、科技或教育領域的合作持續深化，支持台灣加入國際組織也符合雙方的共同利益。

哈雅內強調，當民主正在全球各地受到挑戰，專制政權正試圖分化和撕裂民主社會，大家必須起身捍衛。對抗黑暗勢力崛起的最佳方式，是透過展示自由民主國家如何繁榮發展、並有效應對挑戰，而這就是台灣正在做的事。他也代表芬蘭國會友台小組祝賀中華民國。

林昶佐致詞表示，芬蘭人常被外界形容為內斂民族，但從他過去的音樂工作到派駐芬蘭的經驗，深刻瞭解到芬蘭人其實是開放而熱情的民族，在與芬蘭官員和國會議員會晤時，雙方的討論議題涵蓋區域安全和民主韌性合作，芬蘭以建設性與前瞻性的方式表現出與台灣接觸的強烈意願，對此他深表感謝。

林昶佐指出，經濟上，台灣在全球半導體和尖端製造業扮演不可或缺的角色，政治上，隨著專制政權試圖破壞民主，台灣憑藉數十年應對中國脅迫的經驗，越來越常被邀請在國際場合中分享「台灣經驗」。多年的脅迫使台灣更加強大、更具韌性，而這些經驗如今已成為台灣對世界最寶貴的貢獻之一。

儘管如此，林昶佐也表示，台灣不接受永遠遭脅迫與孤立，台灣與芬蘭及世界各地的夥伴攜手合作，不僅能夠維護和平與自由，更能創造一個充滿希望的未來，讓台灣能夠在國際舞台上充分貢獻力量，並被平等對待。當那一天到來時，他相信彼此都會充滿自豪地回顧當時付出的努力與過程。

駐芬蘭代表處今年特別邀請就讀芬蘭西貝流士音樂學院（Sibelius Academy）的台灣音樂家倪瑞興，以三味線結合搖滾，演奏台芬兩國民謠，廣受好評。

商品推薦