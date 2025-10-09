國慶晚會開幕！賴總統、韓國瑜、盧秀燕一起大進場 3人開口唱國歌
雙十國慶晚會今晚在台中文心森林公園戶外圓滿劇場舉行，賴清德總統下午6時半準時入場，與立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人一起大進場。賴、盧、韓3人並排坐下；稍晚的唱國歌階段，賴總統也開口齊唱，神情肅穆。
今年國慶晚會睽違8年回到台中，主題是「中華民國、台灣味、台中Style」，賴清德總統、韓國瑜、盧秀燕、南投縣長許淑華、立法院副院長江啟臣等人出席；晚會下午6時半開始，現場湧入2萬人，圓滿劇場全數坐滿，沒來得及進入劇場的民眾被引導到草坪區觀看大螢幕直播。
賴清德總統去年10月5日參加在台北大巨蛋舉行的國慶晚會，全程只亮相約10分鐘，遭質疑「快閃」、「不尊重國家」，總統府澄清是維安考量且避免擾民；不過他今年是否會再次發生類似爭議，也受到外界關注。
今年晚會表訂下午6時半大進場，賴清德總統、韓國瑜、盧秀燕等人一齊現身，賴總統進場一邊向觀眾揮手，一邊步入座位區，盧緊隨其後，韓距離稍遠；3人座位被排在一起，賴就在韓、盧中間，不過3人沒有過多互動，僅稍微致意，賴總統與盧秀燕也有「咬耳朵」交談。
下午6時35分許，由台中12大公會、協會領唱國歌，賴清德總統開口唱歌，神情嚴肅，盧秀燕也跟著唱國歌，神態較為活潑，甚至跟著節奏點頭；6時38分許，三軍儀隊退伍弟兄協會帶著5面國旗進場，40分許帶領齊唱國旗歌。
