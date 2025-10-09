健保法施行細則修正政府負擔36%排除社福補助 今年134億缺口已補足

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，健保法施行細則第45條與第73條修正草案於9月24日公告，預告14天期滿無外界意見，預計最快10月底前公告上路，修法將回溯自今年1月1日生效。圖／本報資料照片
健保保費依健保法規定，政府需負擔36%，過去社會福利補助未被排除在外，導致財務出現缺口，以今年為例就達134億元，衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，健保法施行細則第45條與第73條修正草案於9月24日公告，預告14天期滿，外界無意見，預計最快10月底前公告上路，讓法制面與實際預算執行一致，修法將回溯自今年1月1日生效。

依全民健康保險法規定，健保費由政府、雇主與被保險人三方共同負擔，其中政府至少應負擔36%，並由全民健康保險法施行細則明訂範圍。陳真慧說，現行施行細則中針對總經費計算，其中低收入戶由政府負擔外，細則第45條另規定「其他法律」也列入政府負擔計算，補助的對象例如中低收入戶、身障者或原住民等社會福利補助對象，但健保多年施行下來已出現財務缺口，。

陳真慧指出，過去算法會讓健保收入減少，今年就少了134億元，此次修法目的在於，將社會福利補助項目排除，讓未來若有其他社福政策補助，不會再占用健保基金的政府負擔比例，確保健保財務穩定，衛福部9月24日預告修正施行細則，拿掉「其他法律」的社會福利補助項目，回歸母法的規定。

陳真慧說，今年健保費約134億元缺口已由今年政府公務預算撥補，明年則預估將撥補約138.9億元。施行細則預告期已結束，未接獲外界異議，為讓法律規定與預算執行一致，避免未來主計單位撥款時出現法制落差，預計10月底前公告施行，修法溯及今年1月1日生效。

