駐日內瓦辦事處國慶酒會 友邦致賀品嘗台灣小吃

駐日內瓦辦事處與中華民國常駐世界貿易組織代表團8日晚間舉辦雙十國慶酒會，友邦及理念相近國家使節團、非政府組織、政商學界及僑胞共約350名嘉賓熱情參與。

這是駐日內瓦辦事處處長李冠德、駐世界貿易組織常任代表黃昭元到任後首度主持國慶酒會，駐瑞士代表處新任代表王思為特別到日內瓦同慶。

在日內瓦設有駐團的友邦均參與致賀，包括馬紹爾群島常代迪布倫（Doreen deBrum）大使、教廷常任觀察員巴利斯帝羅（Archbishop Ettore Balestrero）總主教、巴拉圭常代里西亞迪（Raul Cano Ricciardi）大使、海地駐日內瓦聯合國常代菈瑟珂（Ann-KathryneLassegue）大使及駐世界貿易組織常代雪魯邦（Madsen Cherubin）大使、史瓦帝尼代辦拉茨瓦約（Sandile Lelfred Hlatshwayo），以及瓜地馬拉公使里納雷斯（ Edgar Andrés Molina Linares）出席。

另外，許多理念相近國家駐團常代、副常代等資深官員，以及日內瓦邦議員伊斯特班（Diego Esteban）等出席。正在日內瓦出席相關國際會議的友邦貝里斯外交部次長艾蜜莉亞（Amalia Mai）、駐歐盟大使艾維拉（Gianni Avila）也到場共襄盛舉。

李冠德致詞時，首先感謝國際社會對台灣花蓮風災災情的關懷，並表示台灣人民及在台外籍人士包括移工等自發前往災區與政府並肩救災，展現台灣社會面對危難時的強勁韌性，更凸顯Team TAIWAN的團結精神。

李冠德表示，台灣是一股良善的力量，也是全球達致和平繁榮不可或缺的夥伴。當前政府積極推動「總合外交」政策，以價值、同盟及經濟三個面向為核心，強化與國際社會的交往。

他指出，台灣位在印太地區的第一島鏈，是捍衛自由民主、抵抗威權擴張的最前線。在總統賴清德提出「和平四大支柱行動方案」的指引下，台灣持續增加國防預算並強化全民韌性，國際社會現已充分理解兩岸和平穩定對全球供應鏈的重要性，侵略必敗、團結必勝。

李冠德強調，中國長期錯誤詮釋聯大第2758號決議並與其所謂「一中原則」掛勾，是台灣被排除於聯合國體系外的主要癥結。台灣感謝友邦及理念相近國家公開反對中方片面企圖改變台灣地位，並堅定支持台灣國際參與。

黃昭元致詞表示，值此全球供應鏈面臨重塑之際，台灣持續在全球AI及半導體產業扮演核心角色，不僅在洛桑管理學院（IMD）公布的「2025年IMD世界競爭力年報」高居全球第6名，更在「2025年經濟自由度指數」位列第4名。

黃昭元表示，政府積極推動「榮邦計畫」，並以「台灣巴拉圭智慧科技園區」及與史瓦帝尼的戰略儲油槽工程合作為例，強調台灣與友邦的合作計畫已有豐碩成果，彰顯Taiwan can help及Taiwan can lead」的精神。此外，台灣與歐洲國家密切合作共建「非紅供應鏈」。

馬紹爾群島迪布倫大使則代表所有友邦致詞，強調馬紹爾是台灣的堅定盟友，重申持續支持台灣國際參與，並與台灣並肩共建更具包容性的未來。

酒會邀請曾前往日本大阪世博快閃演出的「台日共丸聯盟」—「台灣自己館」計畫團隊，專程到瑞士演出「ForMoonSa 月亮上的台灣」。駐日內瓦辦事處也邀請旅德聲樂家陳思妤以國、台及英語演場多首經典歌曲。

響應外交部推動「2025歐洲台灣文化年」系列活動，酒會現場另規劃「海洋台灣：風景與繪畫」展區，以海洋台灣為主題，展出6位台灣當代傑出畫家作品，讓賓客得以近距離窺見台灣土地及人文之美。

酒會也獲得台灣經典零食「乖乖」贊助，與會來賓人手一包「乖乖」伴手禮，還提供在國際獲獎的OMAR威士忌及噶瑪蘭威士忌，備有珍珠奶茶、刈包、油飯、水煎包、蔥油餅、滷味、炒米粉、鳳梨酥及台式麵包等台灣小吃。

