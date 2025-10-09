駐丹麥代表處國慶酒會 籲因應極權威脅共同合作

駐丹麥代表處於8日舉辦114年國慶酒會，丹麥多位政、商界友人及丹麥台灣商會與僑界代表等有近200名賓客出席，駐丹麥代表鄭榮俊呼籲台丹因應極權威脅共同合作，席間還有由台僑組成的「丹麥台灣愛樂」樂團表演。

今年駐丹麥代表處的國慶酒會計有友台組織「台丹協會」（Danish-Taiwanese Association）主席霍夫曼特（Svend Erik Hovmand）、國會友台小組副主席羅格（Kasper Roug）等多位國會議員、各界友人、丹麥臺灣商會及旅丹僑界代表等近200位賓客出席。

駐丹麥代表鄭榮俊首先致詞歡迎與會賓客，除感謝各界友人在今年國會友台小組成立及前總統蔡英文5月訪問丹麥等重要活動的協助外，更以台灣、丹麥在過去1年雙邊貿易及投資金額均有成長，台灣「瑞儀光電」在丹重要投資案，以及丹麥「哥本哈根基礎建設夥伴」（CIP）及沃旭（Ørsted）能源公司在台雙雙完成重大融資案，說明台丹兩國經貿合作榮景。

鄭榮俊隨即指出，近期丹麥遭逢無人機侵擾事件，顯示極權國家脅迫民主社會已肆無忌憚，對丹麥在威脅下，不屈不饒的表現，表達肯定及支持，也強調台灣2300萬人民在長期面臨對岸文攻武嚇仍從容應對，也樂於分享應處經驗，以共同強化民主社群韌性。

他對中央社表示，台灣面對空域干擾的經驗豐富，也許可以透過研習、國際會議增進互相了解，代表處也願意替台灣業界或無人機相關產業媒合。

接續致詞的台丹協會主席霍夫曼特及國會友台小組副主席羅格也分別強調台灣與丹麥合作之重要性；曾參與北約維和任務的羅格，更以自身經驗說明民主夥伴攜手維護國際秩序的重要性，並表達其對台灣近年在經貿及科技各方面傲人成就之肯定。

5月前總統蔡英文訪丹麥的晚宴中，旅丹專業僑胞自發的組成「丹麥台灣愛樂」室內樂團，從5月開始積極練習，並且在國慶酒會深具意義的場合進行首度公演。

鄭榮俊向中央社透露，在場賓客得知樂團中除了幾位真的是音樂家外，還有科學家、半導體工程師、電腦工程師和銀行高階主管，都覺得很有意思。

樂團藉由著名的台灣樂曲「鑼聲若響」、「望春風」及「月亮代表我的心」，用音樂進行文化交流，讓在場賓客深刻領略了台灣音樂之美。

