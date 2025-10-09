快訊

警消退休金提高有進度？銓敘部：年底前完成審定

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
銓敘部長施能傑（圖）列席報告並備詢。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今邀請考試院等單位做業務報告，朝野立委關注停砍公教年金及警消所得替代率等議題。銓敘部長施能傑表示，若以112年起停砍方案來看，退撫基金將提前到130年前就歸零；至於有關行政院未編列提高警消退休金所得替代率相關預算，施能傑則說，「預算編制權」依法都在行政院，不過相關審定將於年底完成。

國民黨團將停砍年公教年金列為本會期優先法案，接下來規畫及期程引發各界關注，司法及法制委員會今請考試院等有關單位席報告業務概況及立法計畫。

施能傑表示，原預估年改措施可讓退撫基金延至138年歸零，因112年新進公務員採退撫新制，若政府未撥補，基金將在134年歸零；若以112年起停砍年金方案來看，公務員退撫基金提前到130年就會歸零。

民進黨立委陳培瑜質詢銓敘部，是否已經有試算並推演可能情況？施能傑說，最重要是退撫基金能永續經營，而根據公務人員退休撫卹基金管理局114年公布第9次精算報告書，政府若能給基金2.69兆元就沒問題，但這不可能。國民黨立委羅智強也追問相關問題，施能傑表示，會從整個財務角度來做更清楚說明。

另外，有關立法院已經三讀修正通過警察人員人事條例，提高警消等退休所得替代率最高80%，不過行政院以違憲為由，並未編入115年度中央政府總預算。

民眾黨立委張啓楷批評，行政院長卓榮泰違法亂紀不編軍人加薪、提高警消退休金所得替代率預算，是「前無古人」、民進黨成了「獨裁退步黨」。施能傑則表示，資料數量非常多，要一個個審定，已主動邀內政部討論，由銓敘部開發系統，預計年底會完成警消退休金審定。

羅智強抨擊，警消勤務都是銓敘部認定的高度危勞職務，像他們都是輪班制，也常因勤務停休，所以希望他們有所得替代率的特殊保障，結果政府卻如此態度，為何不善待他們？強化社會民防韌性。施能傑回應，「預算編制權」依法都在行政院，銓敘部就是照制度做該做的事。

