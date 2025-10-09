日本議員組團賀國慶 韓國瑜：期待台日國會持續交流

立法院長韓國瑜今天中午款宴「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」一行。韓國瑜表示，期待未來兩國國會持續交流、合作，並再次熱情歡迎「日華懇」貴賓來訪，期待明日國慶典禮相見。

立法院長韓國瑜今天中午在「台日交流聯誼會」副會長洪孟楷、副會長黃珊珊、國民黨立委許宇甄、賴士葆、王鴻薇、翁曉玲、林倩綺、民進黨立委邱志偉、郭國文、王美惠、陳冠廷、羅美玲、郭昱晴等人陪同下，款宴「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」一行。

韓國瑜表示，熱烈歡迎「日華議員懇談會」會長古屋圭司籌組跨黨派國會祝賀團來台參加中華民國114年國慶典禮，他日前率跨黨派立委訪問日本成果豐碩，特別感謝「日華懇」的熱情接待，並祝福訪團此行順利圓滿。

韓國瑜指出，日本有望迎來新任女首相高市早苗，而古屋圭司亦接任自民黨「選舉對策委員長」一職，可謂雙喜臨門。他讚許古屋圭司洞察敏銳、遠見卓越，相信其將持續拔擢優秀人才、引領政壇發展；並期勉在座立委學習古屋圭司的政治智慧與判斷力。

韓國瑜表示，今天立法院朝野立委齊聚一堂，象徵立法院推動國會外交的團結與誠意，期待未來兩國國會持續交流、合作，並再次熱情歡迎「日華懇」貴賓來訪，期待明日國慶典禮相見。

古屋圭司致詞時表示，非常榮幸此次受到立法院高規格的款待，衷心感謝韓國瑜及朝野立委的周到安排。「日華懇」為跨黨派組織，此次共有28位日本國會議員來台參加中華民國114年國慶典禮，充分展現日本各界對台灣的重視與深厚情誼。

古屋圭司指出，上月甫於日本接待韓國瑜所率跨黨派立委訪問團，短短兩週後又能在台相見，倍感親切，去年韓國瑜贈予的「一望千里」墨寶，至今仍懸掛於辦公室最顯眼處，象徵台日情誼長存。古屋圭司並代表日本對花蓮光復鄉災情表達慰問，表示日本擁有先進的水深探測技術儀器，預計10月17日運抵台灣，協助防災工作。

古屋圭司表示，「日華懇」下設6個研究小組，其中「台灣國際地位小組」歷經3年努力，於今年5月27日促成「日本結婚登記國籍欄」修法，使台灣配偶得以註記「台灣」國籍，展現日本對台灣的尊重與認同。據統計，目前已有逾7萬人受惠，此成果彰顯台日深厚的友誼。台日兩國是有志一同、真正的好朋友。

商品推薦