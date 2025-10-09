駐捷克代表處國慶酒會 參眾議長支持台捷友好

快訊

中央社／ 布拉格9日專電

捷克代表處8日舉行114年雙十國慶酒會，近300位貴賓共襄盛舉，捷克參議長維特齊、眾議長艾達莫娃致詞支持台捷密切合作與深厚友誼。艾達莫娃說，今天是她擔任眾議長的最後一天，未來仍然很樂意以各種形式協助深化台捷關係。

今年國慶酒會出席貴賓包含參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、眾議院議長艾達莫娃（MarkétaAdamová Pekarová）、眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、參議院外委會主席費雪（PavelFischer）與歐洲事務部部長德弗拉克（MartinDvořák）等多位捷克政要。

駐捷克代表陳立國夫婦接待捷克政府、國會、產學界與僑胞等賓客，共慶中華民國生日快樂、國運昌隆，現場氣氛溫馨熱烈，與會貴賓表達對台捷友誼與合作成果的肯定，並期待雙方持續深化合作。

陳立國致詞時表示，台灣與捷克共享民主、自由與人權等核心價值，雙邊在科技、貿易、文化與教育等領域的合作成果豐碩，韌性計畫有利強化台捷安全供應鏈，台商對捷投資累積已超過260億克朗（約新台幣378億元），為捷克創造大量就業機會，提升捷克出口競爭力。

陳立國表示，國立故宮博物院在布拉格難得一見的文物特展，與兩國直飛航線的順利開通，成功拉近雙方人民的距離，另外，感謝旅居捷克台僑社群在各領域的傑出貢獻，成功扮演連結兩國社會的橋梁角色。

維特齊致詞時表示，捷克與台灣維持良好合作，並共同慶祝台灣國慶。台北故宮如翠玉白菜、清明上河圖等珍貴文物在布拉格展出，深化雙邊文化交流。

維特齊說，他對故宮捷克展中的鯉魚印象深刻，台灣的鯉魚逆流而上的精神，象徵耐力與克服困難的力量，代表兩國應共同追求自由、真理與正義。

艾達莫娃致詞時表示，台灣與捷克雖距離遙遠，但因共享民主力量及共同利益而緊密相連，台捷關係持續透過各項合作，以及真誠的人文交流而蒸蒸日上，慶祝台捷友誼長存。

艾達莫娃回憶，她曾有幸在2023年訪問台灣，那是捷克史上最大規模的代表團訪台，當時她親身感受到台灣人民的熱情、友誼與樂觀，那段旅程也為新的投資、科技合作與貿易機會打開大門。

艾達莫娃表示，今天同時是她擔任眾議長的最後一天，她在捷克的使命即將告一段落，然而，「台灣使命」仍將繼續，「我將非常樂意以各種可能的方式，協助深化捷克與台灣的關係，並成為我們共同目標的堅定倡議者」。

陳立國夫婦接續邀請維特齊與艾達莫娃舉杯祝酒，隨後合切國慶雙十蛋糕，蛋糕上的「台灣黑熊」與壯麗山川，展現堅韌不撓精神。

此外，今年國慶酒會邀請台灣知名鋼琴家林鈺音與捷克小提琴家演出，曲目包含德弗札克「幽默曲」與「浪漫曲」、台灣歌曲「足芳足芳」、「四月望雨組曲」，融合台捷音樂文化。

酒會也提供多款台灣特色美食與飲品，包括珍珠奶茶、噶瑪蘭威士忌、奇美水餃，讓與會嘉賓體驗台灣多元的飲食文化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

捷克 國慶

