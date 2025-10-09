國台辦批賴總統受美媒專訪 AIT：中方發言破壞穩定
雙十國慶前夕，總統賴清德日前接受美媒專訪重申兩岸互不隸屬，引起中方反彈。美國在台協會今天表示，中方發言沒有建設性且破壞穩定，中方威脅只會破壞北京所宣稱的和平解方。
賴總統日前接受美國廣播節目「The Clay Travis andBuck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪，重申中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國的一部分，並指中國打破台海現狀。國台辦8日批評倚外謀獨，「任由外部勢力予取予求」。
對此，美國在台協會（AIT）發言人下午回覆中央社提問表示，中華人民共和國官員對台發言不只沒有建設性（unconstructive），更是破壞穩定（destabilizing）。美方敦促中華人民共和國與台灣進行有意義的對話，中方威脅只會破壞北京所宣稱的和平解方。
AIT強調，美國與台灣的長久夥伴關係持續深化。美方對台長期承諾將持續下去，已在過去45年來歷經多屆政府。美方奉行一中政策，以「台灣關係法」、美中三個聯合公報以及對台六項保證為指引。美國致力維持台海和平與穩定，也反對任何一方片面改變現狀。
