駐波蘭代表處國慶酒會 見證深化發展共創繁榮未來

駐波蘭代表處8日晚間舉行中華民國114年國慶酒會，波蘭政府官員、國會議員、外交使節、商界領袖、學術界與僑界代表等300餘人出席。酒會由兩國國歌揭開序幕，過程氣氛熱烈，象徵台灣與波蘭持續深化的友誼與穩固的夥伴關係。

代表處指出，出席賓客包括波蘭經濟發展暨科技部政務次長雅洛斯（Michał Jaros）、數位部政務次長葛爾瑪提卡（Michał Gramatyka）、前外交部長芙緹嘉（Anna Fotyga）、參議院副議長卡敏斯基（MichałKamiński）、波蘭國會「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）及「波台國會小組」超過30位國會議員應邀蒞臨。

駐波蘭代表處代表劉永健致詞指出，台灣作為民主典範，是國際社會負責任的成員，致力維護國際和平、穩定與繁榮，並感謝波蘭多年來在各領域對台灣的支持與合作。

他指出，台灣是全球半導體與人工智慧產業的重要支柱，願與波蘭攜手推動民主價值鏈與安全供應鏈。近年雙邊在經貿、科技等領域合作不斷深化，展現民主夥伴間堅定的連結與前瞻視野。

劉永健並提到，今年是台波關係深化發展的關鍵年，外交部長林佳龍繼去年11月訪波蘭後，今年9月再度應邀訪波出席華沙安全論壇，並發表專題演說「重塑全球民主供應鏈」，再次重申台灣推動深化與波蘭及歐洲整體關係的決心。

此外，他指出，波蘭經濟發展暨科技部政務次長雅洛斯也於今年兩度率團訪台，與台灣科技與產業界領袖廣泛交流。農業貿易方面，台灣已開放波蘭新鮮藍莓進口，進一步拓展雙邊農業與食品貿易合作。

劉永健還說，台灣與波蘭作為理念相近的民主夥伴，將持續深化合作、支持烏克蘭，共同建構自由、安全與繁榮的未來。他並呼籲國際社會與台灣攜手合作，強化Team Taiwan在全球民主價值鏈、第一島鏈與非紅色供應鏈中的戰略角色，成為可信賴的夥伴。

波蘭國會「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基致詞時，盛讚台灣的民主韌性與對烏克蘭的人道援助，並祝賀中華民國114年國慶，期盼台波關係持續深化，合作成果再創新高。

為展現台灣產業創新與文化特色，酒會在華沙台灣貿易中心協助下，特別展示多家在波蘭投資的台灣企業產品，包括奇美食品、捷安特、耀登科技、河見電機及德淵企業等。奇美食品特別提供煎餃、刈包及各式鳳梨酥、芒果酥等經典台灣點心，讓與會嘉賓一同感受家鄉風味與人情溫度，搭配台灣茗茶與噶瑪蘭、OMAR威士忌，廣受賓客喜愛，現場氣氛熱烈。

