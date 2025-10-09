快訊

85度C拋震撼彈！董事會啟動中國大陸減損 估全年關40家起跳

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

駐波蘭代表處國慶酒會 見證深化發展共創繁榮未來

中央社／ 台北9日電

波蘭代表處8日晚間舉行中華民國114年國慶酒會，波蘭政府官員、國會議員、外交使節、商界領袖、學術界與僑界代表等300餘人出席。酒會由兩國國歌揭開序幕，過程氣氛熱烈，象徵台灣與波蘭持續深化的友誼與穩固的夥伴關係。

代表處指出，出席賓客包括波蘭經濟發展暨科技部政務次長雅洛斯（Michał Jaros）、數位部政務次長葛爾瑪提卡（Michał Gramatyka）、前外交部長芙緹嘉（Anna Fotyga）、參議院副議長卡敏斯基（MichałKamiński）、波蘭國會「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）及「波台國會小組」超過30位國會議員應邀蒞臨。

駐波蘭代表處代表劉永健致詞指出，台灣作為民主典範，是國際社會負責任的成員，致力維護國際和平、穩定與繁榮，並感謝波蘭多年來在各領域對台灣的支持與合作。

他指出，台灣是全球半導體與人工智慧產業的重要支柱，願與波蘭攜手推動民主價值鏈與安全供應鏈。近年雙邊在經貿、科技等領域合作不斷深化，展現民主夥伴間堅定的連結與前瞻視野。

劉永健並提到，今年是台波關係深化發展的關鍵年，外交部長林佳龍繼去年11月訪波蘭後，今年9月再度應邀訪波出席華沙安全論壇，並發表專題演說「重塑全球民主供應鏈」，再次重申台灣推動深化與波蘭及歐洲整體關係的決心。

此外，他指出，波蘭經濟發展暨科技部政務次長雅洛斯也於今年兩度率團訪台，與台灣科技與產業界領袖廣泛交流。農業貿易方面，台灣已開放波蘭新鮮藍莓進口，進一步拓展雙邊農業與食品貿易合作。

劉永健還說，台灣與波蘭作為理念相近的民主夥伴，將持續深化合作、支持烏克蘭，共同建構自由、安全與繁榮的未來。他並呼籲國際社會與台灣攜手合作，強化Team Taiwan在全球民主價值鏈、第一島鏈與非紅色供應鏈中的戰略角色，成為可信賴的夥伴。

波蘭國會「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基致詞時，盛讚台灣的民主韌性與對烏克蘭的人道援助，並祝賀中華民國114年國慶，期盼台波關係持續深化，合作成果再創新高。

為展現台灣產業創新與文化特色，酒會在華沙台灣貿易中心協助下，特別展示多家在波蘭投資的台灣企業產品，包括奇美食品、捷安特、耀登科技、河見電機及德淵企業等。奇美食品特別提供煎餃、刈包及各式鳳梨酥、芒果酥等經典台灣點心，讓與會嘉賓一同感受家鄉風味與人情溫度，搭配台灣茗茶與噶瑪蘭、OMAR威士忌，廣受賓客喜愛，現場氣氛熱烈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

波蘭 外交部 國慶

延伸閱讀

影／嘉義名醫宋思權汶萊國慶酒會領唱國歌 以歌聲傳遞榮耀友誼

前德總理梅克爾：波海國家、波蘭阻歐俄對話 之後俄侵烏

挪威於波蘭啟用烏克蘭軍事訓練基地 強化前線戰力

波蘭簽署連線北約燃料管線協議 提升戰時燃料供應

相關新聞

普發現金再進一步！韌性特別預算初審通過 最快17日完成三讀

立法院聯席委員會會議今天初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算案，其中除經濟部、勞動部、衛福部減列媒宣費各5％外，各部會...

批賴總統仍宣揚「新兩國論」 馬英九今年再次缺席國慶大會

明天就是中華民國國慶日，前總統馬英九繼去年缺席國慶大會後，今年再次選擇不出席。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德總統近...

郝龍斌拋2026組「聯合提名委員會」 黃國昌：虛心聆聽納入思考

有關國民黨主席候選人郝龍斌拋出「籌組聯合提名委員會」，民眾黨主席黃國昌今天表示，虛心聆聽也會納入思考，此時正值國民黨主席...

藍白合「該讓就讓」？藍營雜音：想想君悅慘案教訓

藍白要合、透過機制找出藍白陣營的強者是6位要競選國民黨主席人選的共同想法，日前國民黨主席候選人鄭麗文拋出當選主席後，2026年九合一選舉時藍白合要透過機制選出最強人選，「該讓就要讓，不能整碗捧去」，不少國民黨人卻想到2024年總統大選時也是各方喊藍白合，最後卻演變成「君悅慘案」。 有國民黨人士說，比起「藍白合」，國民黨主席候選人有更重要的事該討論……

狗仔跟監內閣官員 政院：勿假民主之名行牟利之實

民眾黨主席黃國昌遭控與狗仔集團合作跟監政敵，媒體報導，行政院長卓榮泰去年就任前，及經濟部長龔明鑫在行政院秘書長任內都疑似...

前助理遭指跟監龔明鑫 黃國昌：捕風捉影沒有回應必要

民眾黨主席黃國昌近日遭指跟監偷拍，傳出經濟部長龔明鑫也成為目標之一。黃國昌今天對此表示，如此捕風捉影的故事，沒有什麼回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。