郝龍斌拋2026組「聯合提名委員會」 黃國昌：虛心聆聽納入思考
有關國民黨主席候選人郝龍斌拋出「籌組聯合提名委員會」，民眾黨主席黃國昌今天表示，虛心聆聽也會納入思考，此時正值國民黨主席選舉，民眾黨不宜提出過多評論，為了延續民眾黨前主席柯文哲的理念，政策會特別舉辦聯合政府研討會，希望藉此聆聽學者專家意見。
民眾黨下午舉行「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇，邀請多位學者專家及黨公職與會交換意見。針對郝龍斌拋出2026年在野黨籌組「聯合提名委員會」，黃國昌會前受訪時表示，目前正值國民黨主席選舉，所有候選人都是人才濟濟，民眾黨虛心聆聽也會納入思考，「針對個別候選人提出的政見，我們不適合提出過度的評論。」
黃國昌也說，民眾黨舉辦聯合政府研討會，希望能夠創造真正的團結、共存共生與共榮，當中不僅涉及權位的分配，更是要追求共同政策與價值。
媒體詢問，民眾黨是否有意在縣市長選舉籌組聯合提名委員會，黃國昌則說明，為了延續並貫徹柯文哲提出的理念，民眾黨政策會舉辦聯合政府研討會，希望汲取更多國外經驗、專家學者寶貴意見等，「針對未來可能的走向及具體做法，我們都保持一個非常開放的態度。」
黃國昌說，既然要聽取各方專家的寶貴意見，此時就不要有太強烈的預設立場，而依照國外聯合政府的發展經驗，合作層級已經從中央延伸到地方，同時也以地方政府的合作經驗，作為往後中央政府合作的基礎，這些寶貴經驗值得我國借鏡、思考與學習。
此外，黃國昌近日遭指培養跟拍集團，行政院前政務委員張景森今天對此抨擊，該狗仔團隊監政敵也跟監民間企業家，「這個人應該要下地獄」。
黃國昌聽聞後則反嗆，「一個當過政務委員的人，做出這種沒有格局的發言，我只能夠說很遺憾」，前總統蔡英文的農電共生政策，張景森竟然直接交給聯合再生，甚至跑去跟這些業者吃香喝辣，現在還有臉出來說三道四，「他已經卸任了，我就言盡於此。」
「這是什麼腐敗的官商體制，才會出現這麼墮落的狀況」，黃國昌強調，張景森過去任職政務委員期間，沒有清楚向台灣人民好好清楚，現在還要用惡毒的語言恣意謾罵，「真的不知道該怎麼形容這樣的格局。」
