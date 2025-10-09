批賴總統仍宣揚「新兩國論」 馬英九今年再次缺席國慶大會
明天就是中華民國國慶日，前總統馬英九繼去年缺席國慶大會後，今年再次選擇不出席。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德總統近日仍強調「新兩國論」，並想在國慶營造歷任總統、朝野政黨都背書的場景，馬英九無法認同，因此選擇不出席；他也批評，「新兩國論」只會將兩岸拖向戰爭，繼續下去只會讓台灣愈來愈危險。
蕭旭岑說明，在慶祝中華民國國慶前夕，賴總統最近接受美國網紅專訪，還是強調「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，違反中華民國憲法「台灣與大陸同屬一個中國」規定，卻又刻意在國慶希望營造歷任總統、朝野政黨都幫「新兩國論」背書的場景，馬英九無法認同，今年還是選擇不出席。
針對賴總統在網紅專訪打出「川普牌」，提出所謂兩岸和平要靠美國的論點，蕭旭岑表示，這是行不通的做法，兩岸問題最終只有兩岸根據各自憲法與法律，自行透過和平途徑解決，依靠任何外國，都是不可行的，永遠無法解決問題。
蕭旭岑指出，更何況「新兩國論」只會將兩岸拖向戰爭，美國總統川普不太可能買帳，他並不認同賴總統用討好的語氣與方式，寄希望於川普促成兩岸和平，以便得諾貝爾和平獎云云，白宮輕蔑式的回應是一種羞辱，這只凸顯賴總統沒有能力處理兩岸問題，也沒有真的說動川普的本事，在國際上丟臉，台灣人情何以堪。
蕭旭岑表示，美國如果要介入兩岸，台灣人只會更加感受到可能「被交易」的恐懼。如果賴清德還是要在國慶演說繼續「新兩國論」的路線，無視於兩次大罷免失敗的民意，台灣只會愈來愈危險。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言