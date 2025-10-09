批賴總統仍宣揚「新兩國論」 馬英九今年再次缺席國慶大會

明天就是中華民國國慶日，前總統馬英九繼去年缺席國慶大會後，今年再次選擇不出席。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德總統近日仍強調「新兩國論」，並想在國慶營造歷任總統、朝野政黨都背書的場景，馬英九無法認同，因此選擇不出席；他也批評，「新兩國論」只會將兩岸拖向戰爭，繼續下去只會讓台灣愈來愈危險。

蕭旭岑說明，在慶祝中華民國國慶前夕，賴總統最近接受美國網紅專訪，還是強調「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，違反中華民國憲法「台灣與大陸同屬一個中國」規定，卻又刻意在國慶希望營造歷任總統、朝野政黨都幫「新兩國論」背書的場景，馬英九無法認同，今年還是選擇不出席。

針對賴總統在網紅專訪打出「川普牌」，提出所謂兩岸和平要靠美國的論點，蕭旭岑表示，這是行不通的做法，兩岸問題最終只有兩岸根據各自憲法與法律，自行透過和平途徑解決，依靠任何外國，都是不可行的，永遠無法解決問題。

蕭旭岑指出，更何況「新兩國論」只會將兩岸拖向戰爭，美國總統川普不太可能買帳，他並不認同賴總統用討好的語氣與方式，寄希望於川普促成兩岸和平，以便得諾貝爾和平獎云云，白宮輕蔑式的回應是一種羞辱，這只凸顯賴總統沒有能力處理兩岸問題，也沒有真的說動川普的本事，在國際上丟臉，台灣人情何以堪。

蕭旭岑表示，美國如果要介入兩岸，台灣人只會更加感受到可能「被交易」的恐懼。如果賴清德還是要在國慶演說繼續「新兩國論」的路線，無視於兩次大罷免失敗的民意，台灣只會愈來愈危險。

前總統馬英九（中）、馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）。圖／聯合報資料照片 前總統馬英九（左）、馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）。圖／聯合報系資料照片

