快訊

85度C拋震撼彈！董事會啟動中國大陸減損 估全年關40家起跳

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

批賴總統仍宣揚「新兩國論」 馬英九今年再次缺席國慶大會

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片

明天就是中華民國國慶日，前總統馬英九繼去年缺席國慶大會後，今年再次選擇不出席。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德總統近日仍強調「新兩國論」，並想在國慶營造歷任總統、朝野政黨都背書的場景，馬英九無法認同，因此選擇不出席；他也批評，「新兩國論」只會將兩岸拖向戰爭，繼續下去只會讓台灣愈來愈危險。

蕭旭岑說明，在慶祝中華民國國慶前夕，賴總統最近接受美國網紅專訪，還是強調「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，違反中華民國憲法「台灣與大陸同屬一個中國」規定，卻又刻意在國慶希望營造歷任總統、朝野政黨都幫「新兩國論」背書的場景，馬英九無法認同，今年還是選擇不出席。

針對賴總統在網紅專訪打出「川普牌」，提出所謂兩岸和平要靠美國的論點，蕭旭岑表示，這是行不通的做法，兩岸問題最終只有兩岸根據各自憲法與法律，自行透過和平途徑解決，依靠任何外國，都是不可行的，永遠無法解決問題。

蕭旭岑指出，更何況「新兩國論」只會將兩岸拖向戰爭，美國總統川普不太可能買帳，他並不認同賴總統用討好的語氣與方式，寄希望於川普促成兩岸和平，以便得諾貝爾和平獎云云，白宮輕蔑式的回應是一種羞辱，這只凸顯賴總統沒有能力處理兩岸問題，也沒有真的說動川普的本事，在國際上丟臉，台灣人情何以堪。

蕭旭岑表示，美國如果要介入兩岸，台灣人只會更加感受到可能「被交易」的恐懼。如果賴清德還是要在國慶演說繼續「新兩國論」的路線，無視於兩次大罷免失敗的民意，台灣只會愈來愈危險。

前總統馬英九（中）、馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）。圖／聯合報資料照片
前總統馬英九（中）、馬英九基金會執行長蕭旭岑（左）。圖／聯合報資料照片
前總統馬英九（左）、馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九（左）、馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）。圖／聯合報系資料照片

馬英九 國慶 蕭旭岑 賴清德

延伸閱讀

輝達用地經濟部放話賴清德才幫忙 賴士葆：以為可拖累蔣萬安連任

賴清德喊加碼20萬房屋修繕費 全是人民善款！立委批要說真話

郝龍斌喊團結拚佈局促藍白合 批賴清德「靠川普保台」本末倒置

美軍不再赴金門協訓 蕭旭岑：台海很大變化不能等閒視之

相關新聞

普發現金再進一步！韌性特別預算初審通過 最快17日完成三讀

立法院聯席委員會會議今天初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算案，其中除經濟部、勞動部、衛福部減列媒宣費各5％外，各部會...

批賴總統仍宣揚「新兩國論」 馬英九今年再次缺席國慶大會

明天就是中華民國國慶日，前總統馬英九繼去年缺席國慶大會後，今年再次選擇不出席。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德總統近...

郝龍斌拋2026組「聯合提名委員會」 黃國昌：虛心聆聽納入思考

有關國民黨主席候選人郝龍斌拋出「籌組聯合提名委員會」，民眾黨主席黃國昌今天表示，虛心聆聽也會納入思考，此時正值國民黨主席...

藍白合「該讓就讓」？藍營雜音：想想君悅慘案教訓

藍白要合、透過機制找出藍白陣營的強者是6位要競選國民黨主席人選的共同想法，日前國民黨主席候選人鄭麗文拋出當選主席後，2026年九合一選舉時藍白合要透過機制選出最強人選，「該讓就要讓，不能整碗捧去」，不少國民黨人卻想到2024年總統大選時也是各方喊藍白合，最後卻演變成「君悅慘案」。 有國民黨人士說，比起「藍白合」，國民黨主席候選人有更重要的事該討論……

狗仔跟監內閣官員 政院：勿假民主之名行牟利之實

民眾黨主席黃國昌遭控與狗仔集團合作跟監政敵，媒體報導，行政院長卓榮泰去年就任前，及經濟部長龔明鑫在行政院秘書長任內都疑似...

前助理遭指跟監龔明鑫 黃國昌：捕風捉影沒有回應必要

民眾黨主席黃國昌近日遭指跟監偷拍，傳出經濟部長龔明鑫也成為目標之一。黃國昌今天對此表示，如此捕風捉影的故事，沒有什麼回應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。