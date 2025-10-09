狗仔跟監內閣官員 政院：勿假民主之名行牟利之實

民眾黨主席黃國昌遭控與狗仔集團合作跟監政敵，媒體報導，行政院長卓榮泰去年就任前，及經濟部長龔明鑫在行政院秘書長任內都疑似遭政治跟監。行政院今天表示，政治跟監非常不應該，不能假民主之名行牟利之實。

行政院發言人李慧芝中午主持行政院會後記者會證實，龔明鑫在行政院秘書長任內的確疑似有被跟拍，因此報警處理，相關案件已由司法單位調查釐清中，若涉不法，相關人員的確要面對司法制裁。

李慧芝表示，台灣是民主自由國家，但新聞自由與言論自由都有界限，不能侵害人民免於恐懼的自由，因此政治人物跟新聞媒體都應自律，「政治跟監非常不應該，不能假民主之名行牟利之實」。

除了卓榮泰、龔明鑫，政務委員林明昕今年初與民進黨團總召柯建銘見面時也遭拍照，指兩人密謀「憲法訴訟法」後續救濟。林明昕也說，政務人員跟立委溝通業務天經地義，他坦蕩蕩，沒有覺得怎麼樣。

