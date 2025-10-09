影／張景森批下地獄 黃國昌嗆：跟業者吃香喝辣還有臉說三道四？

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台灣民眾黨政策會執行長賴香伶（左起）、東吳大學政治學系教授蘇子喬、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇、師範大學政治研究所教授曲兆祥、東海大學法律系退休教授林騰鷂、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿、台灣民眾黨主席黃國昌、立委劉書彬、陳昭姿、張啓楷、林國成、林憶君等人下午一起出席民眾黨「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇。記者蘇健忠／攝影
針對前政務委員張景森上午發文批要黃國昌下地獄，黃國昌受訪表示，當過政委的人做出這種沒格局的發言很遺憾。但把前總統蔡英文交付的農電共生政策，交給利害關係企業，跟業者吃香喝辣，現在還有臉出來說三道四？黃國昌指張景森用這種惡毒語言恣意謾罵，真的不曉得該怎麼形容這樣的格局。

台灣民眾黨主席黃國昌（圖）下午出席民眾黨「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇。記者蘇健忠／攝影
