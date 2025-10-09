快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金再進一步！韌性特別預算初審通過 最快17日完成三讀

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
普發現金再進一步，韌性特別預算初審通過。圖／聯合報系資料照片
普發現金再進一步，韌性特別預算初審通過。圖／聯合報系資料照片

立法院聯席委員會會議今天初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算案，其中除經濟部、勞動部、衛福部減列媒宣費各5％外，各部會再刪減至少1.3億元，另外凍結5000萬元，但仍須交由朝野黨團協商。根據推算，最快17日能完成三讀程序。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例經費上限為新台幣5700億元，行政院會9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

初審部分保留的提案中，多數是由國民黨立委馬文君提出，共針對國防部主管預算提出逾50案，包含刪減陸軍建立長效飲用水建置案近8億元、刪減陸軍步訓部泳池整建工程3600萬元、刪減海軍陸指部車堡整修案2.3億元、刪減空軍游泳池整修案1.2億元等。由於提案眾多，再加上朝野無法達成共識，會議主席李坤城宣布，將馬文君的提案全數保留送朝野協商。

初審刪凍預算部分，內政部減列300萬元，科目自行調整，並凍結1000萬元；國防部共48案均保留送協商；財政部減列2000萬元，含文宣費減列125萬，其餘科目自行調整。教育部減列6000萬元，科目自行調整，凍結500萬元；經濟部減列4500萬元，科目自行調整；衛福部減列500萬元，含媒體政策及業務費162.7萬元，其餘科目自行調整；海洋委員會1案保留送院會協商，凍結2500萬元。

韌性特別預算案今天在委員會初審通過後，最快可在14日的程序委員會中，排入17日立法院會的討論事項，並在當天完成三讀程序。行政院長卓榮泰日前表示，行政院會請總統盡速公告，公告後生效，生效後1個月內就可以發放。

普發一萬 普發現金 行政院 立法院

延伸閱讀

國防部買椅子一張要價5萬？ 國防部說明顧立雄喊停真相

國防部特別預算「離譜清單」曝光 長官椅5萬元、戰備水喊價120元

戰備水編近8億遭疑浮濫 顧立雄：長效飲用水才符合需求

國防部韌性預算遭疑浮濫 長官座椅5萬 戰備500cc特規水每瓶120元

相關新聞

普發現金再進一步！韌性特別預算初審通過 最快17日完成三讀

立法院聯席委員會會議今天初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算案，其中除經濟部、勞動部、衛福部減列媒宣費各5％外，各部會...

前助理遭指跟監龔明鑫 黃國昌：捕風捉影沒有回應必要

民眾黨主席黃國昌近日遭指跟監偷拍，傳出經濟部長龔明鑫也成為目標之一。黃國昌今天對此表示，如此捕風捉影的故事，沒有什麼回應...

「把輝達留在台北」蔣萬安施政報告 綠議員送輝達顯示卡

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團提出權宜問題，針對輝達設總部等議題等議題做程序發言，不少議員...

2026北市選戰！他點名民進黨「4總統級」強將挑戰蔣萬安

2026年九合一大選腳步將近，國民黨籍台北市長蔣萬安連任態勢明朗，民進黨則尚未決定人選。前總統陳水扁辦公室主任陳淞山指出，台北市長選舉是民進黨地方選戰的關鍵一役，若要扭轉目前不利情勢，必須推出具全國號召力、具有總統級潛力的強將應戰。

蔣萬安下午施政報告前 綠營清空座位...送標語喊「普發現金」

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團提出權宜問題，針對輝達、普發現金等議題做程序發言，綠營議員手...

接見澳洲前總理 賴總統：台灣以實力守護和平

賴清德總統今（9日）上午接見「2025台北安全對話」與會外賓時表示，面對威權主義擴張與科技快速發展帶來的挑戰，民主陣營的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。