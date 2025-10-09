普發現金再進一步！韌性特別預算初審通過 最快17日完成三讀
立法院聯席委員會會議今天初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算案，其中除經濟部、勞動部、衛福部減列媒宣費各5％外，各部會再刪減至少1.3億元，另外凍結5000萬元，但仍須交由朝野黨團協商。根據推算，最快17日能完成三讀程序。
因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例經費上限為新台幣5700億元，行政院會9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。
初審部分保留的提案中，多數是由國民黨立委馬文君提出，共針對國防部主管預算提出逾50案，包含刪減陸軍建立長效飲用水建置案近8億元、刪減陸軍步訓部泳池整建工程3600萬元、刪減海軍陸指部車堡整修案2.3億元、刪減空軍游泳池整修案1.2億元等。由於提案眾多，再加上朝野無法達成共識，會議主席李坤城宣布，將馬文君的提案全數保留送朝野協商。
初審刪凍預算部分，內政部減列300萬元，科目自行調整，並凍結1000萬元；國防部共48案均保留送協商；財政部減列2000萬元，含文宣費減列125萬，其餘科目自行調整。教育部減列6000萬元，科目自行調整，凍結500萬元；經濟部減列4500萬元，科目自行調整；衛福部減列500萬元，含媒體政策及業務費162.7萬元，其餘科目自行調整；海洋委員會1案保留送院會協商，凍結2500萬元。
韌性特別預算案今天在委員會初審通過後，最快可在14日的程序委員會中，排入17日立法院會的討論事項，並在當天完成三讀程序。行政院長卓榮泰日前表示，行政院會請總統盡速公告，公告後生效，生效後1個月內就可以發放。
