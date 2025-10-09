快訊

「把輝達留在台北」蔣萬安施政報告 綠議員送輝達顯示卡

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨議員林延鳳送蔣萬安對聯，諷市長蔣萬安把話說得很滿，執行的過程卻讓人失望。記者楊正海／攝影
民進黨議員林延鳳送蔣萬安對聯，諷市長蔣萬安把話說得很滿，執行的過程卻讓人失望。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團提出權宜問題，針對輝達設總部等議題等議題做程序發言，不少議員也送蔣萬安「開議禮」，希望蔣萬安把輝達留在台北市。

民進黨議員在程序發言中，紛紛送給蔣萬安「禮物」議員簡舒培要蔣萬安宣示並喊出「把輝達留在台北」當場送給蔣萬安一個輝達的產品顯示卡，市價要1萬元以上。

民眾黨議會黨團也希望蔣萬安把輝達留住，並要大都喊山來，議員黃瀞瑩送「館長」的草本養護產品「大聲汗」給蔣萬安，要蔣萬安「大聲」喊出把輝達留在台北市，她說，蔣萬安的角色應該是關鍵協調，議會、新光、和輝達，公務員勇於做事；綠營議員則反酸「館長」的東西有沒有經過衛福部核准？「小心食安問題」。

民進黨議員陳賢蔚準備一套軍裝，諷蔣萬安拆除公館圓環等施政，沒有傾聽民意，「專制獨裁」，就像這套軍裝的威權象徵，希望蔣萬安施政能多傾聽、尊重民意。

民進黨議員林延鳳發言時指出，蔣市府之前對輝達來在北士科設立亞太總部表現得信心十足，但目前的發展看出，蔣萬安把話說得很滿，執行的過程卻讓人失望。林延鳳再舉拆公館圓環、中國製機器狗、雙城論壇等案為例，市府執行過程都荒腔走板，因此當場送給蔣萬安一幅「前暗山盟海誓，睏醒昨暝歹勢」對聯，橫批則是「好大喜功」，勸告蔣市長不要再做愛吹牛的「蔣大話」。

議員民眾黨團在蔣萬安施政報告前，希望蔣萬安留住輝達。記者楊正海／攝影
議員民眾黨團在蔣萬安施政報告前，希望蔣萬安留住輝達。記者楊正海／攝影
民進黨議員簡舒培在程序發言中，送給蔣萬安「禮物」。記者楊正海／攝影
民進黨議員簡舒培在程序發言中，送給蔣萬安「禮物」。記者楊正海／攝影

