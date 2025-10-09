郝龍斌拋2026在野組「聯合提名委員會」 黃國昌：保持開放態度

快訊

中央社／ 台北9日電
台灣民眾黨主席黃國昌。記者蘇健忠／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌。記者蘇健忠／攝影

國民黨主席候選人郝龍斌拋出在野2026籌組「聯合提名委員會」，民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，民眾黨虛心聆聽，但現正值國民黨主席選舉，不適合評論個別候選人政見，不過民眾黨保持開放態度。

民眾黨今天舉行「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇，邀請學者專家及黨公職與會，黃國昌於會前接受媒體聯訪。

媒體詢問，如何看待郝龍斌拋出在野2026籌組「聯合提名委員會」，接下來藍白合作是否有具體方向。

黃國昌表示，目前正值國民黨主席選舉，民眾黨對友黨黨主席選舉時的主張，都虛心聆聽並納入思考，只不過民眾黨不適合評論個別候選人政見；如同研討會揭示的主題，聯合政府希望能創造真正的團結與共生、共榮，涉及的不只是權位分配，而是追求共同政策與實踐價值，今天聆聽學者專家高見後能得到啟發。

媒體追問，是否會在縣市長選舉籌組聯合提名委員會。

黃國昌表示，聯合政府研討會是延續前黨主席柯文哲參選總統的政見價值，若要在台灣進一步具體實踐，民眾黨希望得到更多外國與學者專家經驗；至於未來走向，民眾黨保持開放態度，希望能與台灣各界合作、討論。

黃國昌表示，既然要聽各方專家及社會賢達意見，民眾黨就不會有太強烈預設立場，但按照國外聯合政府發展經驗，合作不僅限於中央政府層級的聯盟合作，已延伸到地方政府層級合作，並以地方政府經驗構築中央政府合作基礎，這些寶貴經驗都值得借鏡學習。

鏡報新聞網日前報導，指黃國昌近年培養跟拍集團，偷拍綠營政治人物，而黃國昌還親自指揮狗仔辦案。前政務委員張景森今天抨擊，黃國昌的狗仔團隊不只跟監政敵，也跟監民間的企業家，「這個人應該要下地獄」。媒體詢問如何看待張景森發言。

黃國昌反批，張景森當過政委，卻做出沒格局發言，只能說感到遺憾。他說，前總統蔡英文將農電共生政策交給張景森規劃，但張景森直接交給聯合再生，並與業者吃香喝辣；張景森過去在職沒跟外界好好解釋，現在還用惡毒語言恣意謾罵，他真不曉得如何形容這樣格局。

此外，鏡報今天也報導指出，今年5月就目擊有狗仔於監察院徘徊，不久就爆發監院濫用公務車，民眾黨團6月就順勢提出廢除監院修憲案，指操作意圖明顯。

對此，黃國昌回應，雖可理解新成立的網媒要「蹭流量」，但應該做扎實一點的新聞，否則一直烏龍報導、沒有事實基礎指控，這並非好的方向。

民眾黨 黃國昌 國民黨 郝龍斌 藍白合 張景森

相關新聞

普發現金再進一步！韌性特別預算初審通過 最快17日完成三讀

立法院聯席委員會會議今天初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算案，其中除經濟部、勞動部、衛福部減列媒宣費各5％外，各部會...

前助理遭指跟監龔明鑫 黃國昌：捕風捉影沒有回應必要

民眾黨主席黃國昌近日遭指跟監偷拍，傳出經濟部長龔明鑫也成為目標之一。黃國昌今天對此表示，如此捕風捉影的故事，沒有什麼回應...

「把輝達留在台北」蔣萬安施政報告 綠議員送輝達顯示卡

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團提出權宜問題，針對輝達設總部等議題等議題做程序發言，不少議員...

2026北市選戰！他點名民進黨「4總統級」強將挑戰蔣萬安

2026年九合一大選腳步將近，國民黨籍台北市長蔣萬安連任態勢明朗，民進黨則尚未決定人選。前總統陳水扁辦公室主任陳淞山指出，台北市長選舉是民進黨地方選戰的關鍵一役，若要扭轉目前不利情勢，必須推出具全國號召力、具有總統級潛力的強將應戰。

狗仔跟監內閣官員 政院：勿假民主之名行牟利之實

民眾黨主席黃國昌遭控與狗仔集團合作跟監政敵，媒體報導，行政院長卓榮泰去年就任前，及經濟部長龔明鑫在行政院秘書長任內都疑似...

蔣萬安下午施政報告前 綠營清空座位...送標語喊「普發現金」

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團提出權宜問題，針對輝達、普發現金等議題做程序發言，綠營議員手...

