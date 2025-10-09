國民黨擬停砍公教年金 銓敘部估退撫基金提前歸零時程

快訊

中央社／ 台北9日電
銓敘部部長施能傑。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
國民黨團將停砍公教年金列為優先法案。銓敘部長施能傑說，原本估年金改革讓公務員退撫基金延至民國138年歸零，但因112年新進公務員採退撫新制，若政府未撥補，基金將在134年歸零，而若再以112年起停砍年金方案來看，將提前至130年就會歸零。

立法院國民黨團將停砍公教年金列為新會期的優先法案，擬修正公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹法，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止逐年降低所得替代率。

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院秘書長劉建忻、銓敘部長施能傑、考選部長劉孟奇及公務人員保障暨培訓委員會主任委員蔡秀涓列席報告業務概況及立法計畫。

民進黨立委陳培瑜質詢，國民黨團擬提出停砍公教年金修法，銓敘部是否已開始試算並推演可能情況。施能傑說，銓敘部最重要責任是讓退撫基金永續經營，根據公務人員退休撫卹基金管理局114年公布第9次精算報告書，如果現在政府可以給基金2.69兆元，基金就絕不會倒，但是不可能。

施能傑答詢，原本預估年改相關措施可以讓退撫基金延至138年歸零，但因112年7月後的新進公務員採用個人專戶的退撫新制，不會納入現行退撫基金制度，此缺口需要由政府撥補；若沒有撥補，公務員退撫基金將在134年就歸零，而教育人員退撫基金歸零時間會更早。

施能傑說，如果再停止調降所得替代率，歸零時程一定會再提前，若以原本最早提出是112年就要停止調降所得替代率的方案來看，公務員退撫基金提前到130年就會歸零。

施能傑表示，現在距離134年剛好20年，也就是說，現在45歲的公務員，20年以後達到65歲退休，退休那年退撫基金就可能歸零，當基金歸零時一定會影響現職、以及已經在支領退休金的人；因此要呼籲正視後續問題，當初年金改革就是延後到138年用罄，但後面還是有個大洞，這要靠社會共識如何找到適合財源處理，也是很嚴肅的課題。

此外，立法院今年1月三讀修正通過警察人員人事條例，規定警消海巡等退休所得替代率最高80%。不過行政院認為有違憲疑慮，因此未編入115年度總預算，且向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。

民眾黨立委張啓楷質疑，總統賴清德4月就公告警察人員人事條例，為何到現在還沒審定完成。施能傑說，當初年改也花很多時間，因為數量非常多、要一個個審定，像警察人員就有3.7萬筆資料，且警察人員人事條例權責是內政部，經銓敘部主動邀內政部討論，由銓敘部開發系統，目前已經就緒，12月底以前會全部完成。

張啓楷說，總統公告至今5個多月以來還沒撥錢，銓敘部嚴重失職、還是故意拖延，且與內政部開會紀錄都議而不決。

施能傑指出，銓敘部沒失職、也沒故意拖延，一開始內政部一直不太願意參與這件事，也有一些疑義。

劉建忻補充，法律通過後，所有退休警察人員要重新核定，執行起來一定需要時間，這幾個月銓敘部都沒停下來，也已承諾年底前可以完成審定，退休警察人員可以收到審定函。但現在問題是若是依退撫法可以拿到的退休金由銓敘部負責，而因警察條例修正多拿的部分，由行政院負責編列預算。

施能傑 軍公教 國民黨

