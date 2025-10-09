舊金山駐處國慶酒會 伍志翔：台灣是美AI戰略夥伴

快訊

中央社／ 舊金山8日專電

舊金山辦事處今天舉辦國慶酒會。處長伍志翔致詞表示，台美經貿夥伴關係邁向新高峰，台灣是美國在人工智慧（AI）及新興科技領域重要戰略夥伴，雙贏的夥伴關係將鞏固美國在AI時代領導地位，同時為台灣創造全球商機。

慶祝中華民國114年國慶，駐舊金山辦事處今天在灣區福斯特市（Foster City）舉辦國慶酒會。新任處長伍志翔夫婦以主人身分與地方政要、台僑賓客互動交流。

友台聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）、李卡多（SamLiccardo）及加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、內華達州和猶他州重量級政治領袖派代表致贈賀狀。

近千名台僑出席盛會，展現台僑在舊金山政治、科技、經濟、文化各領域影響力。

伍志翔致詞提到駐處推動台美外交成果；在政務方面，加州參議會連續2年通過友台決議，並於去年組團訪台，這是近18年來首次有加州參議會領袖代表團訪台。

內華達州議會5月成立「內華達友台連線」；去年，台灣成為第一個與猶他州簽署駕照互惠協議的外國政府，「內華達州與猶他州立法領袖聯合訪團預計明年造訪台灣」。

在經濟與新創方面，駐處致力推動與矽谷的對話和供應鏈整合。在文化交流方面，透過與美國職棒巨人隊合作舉辦台灣日等活動，讓更多美國朋友理解台灣價值與文化。

伍志翔指出，台美經貿夥伴關係邁向新高峰。美國已取代中國，成為台灣最大海外投資地，同時，台灣對美投資增加45%，達140億美元（約新台幣4200億元），其中多數來自半導體產業，「台灣是美國在AI及新興科技領域重要戰略夥伴」。

伍志翔向賓客表示，這項雙贏的夥伴關係將鞏固美國在AI時代領導地位，同時為台灣創造全球商機。他感謝美國行政部門與國會，持續支持台灣參與各國際組織。這份支持體現台美兩國共享的民主價值，也印證台灣是值得信賴且負責任的夥伴。

他特別提到台美人社群重要性，透過專業成就、文化推廣與社區服務，讓台灣能見度得以延伸，並擴大台灣與美國乃至全世界的連結，實踐外交部長林佳龍「人人都是外交官」理念。未來將持續加強與台美人年輕世代連結，更貼近美國主流社會。

加州城市聯盟（League of California Cities）同一時間在長堤（Long Beach）舉辦年會暨博覽會，矽谷大城古柏迪諾（Cupertino）台裔市長趙良方為參加國慶酒會更改班機。

她致詞感謝前輩們的奉獻，讓自己能在台灣的民主體制下成長，「我以台裔美國人身分為榮」。

國慶酒會現場，3大台籍航空公司、多家台裔年輕世代商家設攤，展現台裔社群活力。

