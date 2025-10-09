國慶酒會談國際挑戰 駐土耳其代表：台灣挺得住

快訊

中央社／ 新德里9日專電

土耳其代表處7日舉辦國慶酒會，土耳其國會議員、各部會代表、台商等嘉賓盛情參與。駐土耳其代表黃志揚說，台灣掌控高科技資源，面對國際情勢的挑戰，「還是很挺得住」。

黃志揚全程以土耳其語致詞，他提到，台灣2025年對美國、中國的貿易順差均將超過1000億美元，掌握全球90%以上AI伺服器及晶片產能，近年更吸引谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等40家國際科技大廠接連到台灣投資。

黃志揚表示，台灣面對軍事、關稅，或任何國際政治的動態情勢發展，無論挑戰有多複雜，政府與民眾總是審慎面對、不屈不撓、始終展現台灣的精神與韌性，「感謝關心台灣的友人，台灣狀況很好，還是很挺得住」。

對於台灣與土耳其的合作交流，黃志揚表示，除了持續深化在人道與搜救，防災技術等面向的合作，在經貿、科技、文化、觀光等領域上，雙方也正點點滴滴的交流，逐漸累積雙邊合作動能。

酒會中，黃志揚特別代表外交部長林佳龍，頒發「睦誼外交獎章」給土耳其駐台貿易辦事處前代表貝定可（Muhammed Berdibek），肯定貝定可任內致力台灣與土耳其交流，促成兩國人民更多互動的貢獻。

貝定可在致詞時，除回顧在台任職時的美好回憶，同時對於台灣人在土耳其大地震期間展現的真誠友誼銘刻在心。

晚會期間，駐土耳其代表處準備了梨山烏龍茶及珍珠奶茶，讓賓客體驗原汁原味的台灣風味，並提供台灣「光合基金會」與南投在地女青農合作製作的台灣特色濾掛式咖啡包當作伴手禮，希望讓賓客感受台灣濃濃的人情與溫暖。

土耳其 外交部 珍珠奶茶

