吳志中：台灣處區域穩定前線 強化防衛推動自由印太

「歐洲重要價值夥伴計畫」來自7國的青年政治領袖訪台，外交部政次吳志中於歡迎酒會表示，面對威權擴張挑戰，民主國家須團結守護自由，而台灣處於捍衛區域穩定前線，致力強化自我防衛能力，並推動自由、開放與繁榮的印太發展。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於8日主持「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）青年政治領袖第2團歡迎酒會，歡迎來自義大利、法國、西班牙、比利時、英國、愛爾蘭等7國11名重要青年政治領袖在5日至14日來台訪問。

吳志中致詞表示，當前全球民主體系正面臨威權主義擴張挑戰，台灣位於第一島鏈核心，是捍衛民主與維護區域穩定的前線。面對與日俱增的挑戰，民主國家唯有團結合作，才能共同守護自由。

吳志中強調，為強化自我防衛能力，台灣將於明年提高國防預算至國內生產毛額（GDP）的3.32%，並可望在2030年達到GDP 5%目標，確保有效嚇阻力量。同時，台灣積極推動自由、開放與繁榮的印太發展，並與歐洲在貿易、投資、科技及非紅供應鏈等領域合作。未來將推展城市對城市（city-to-city）交流，促進在地合作及人員與文化互動，強化台歐實質關係。

訪問團團長、義大利蘇特里（Sutri）市長艾墨禮（Matteo Amori）強調，訪團展現歐洲深化與台灣合作、友誼及共同發展的決心。面對全球經濟、環境與社會挑戰，相信自由與合作是共創未來的基礎，並讚揚台灣在科技創新、民主與人權等方面成就，雙方應進一步強化文化、經濟與制度層面交流。

外交部說明，這次酒會也邀請訪團成員所屬的駐台機構官員、台灣跨黨派立法委員辦公室幕僚、智庫學人與非營利組織等代表共同參與。訪團此行另拜會國家安全會議、立法院副院長江啟臣、台北市政府國際事務委員會、國際發展基金會及經濟部國際貿易署等重要中央及地方單位，並赴新竹、宜蘭及金門等地參訪，透過實地走訪認識台灣。

