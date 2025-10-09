快訊

前助理遭指跟監龔明鑫 黃國昌：捕風捉影沒有回應必要

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌遭指控培養狗仔跟拍集團。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席黃國昌近日遭指跟監偷拍，傳出經濟部長龔明鑫也成為目標之一。黃國昌今天對此表示，如此捕風捉影的故事，沒有什麼回應的必要。

鏡報報導，黃國昌長期養狗仔集團跟監政治人物，對象幾乎都是綠營人士，包括行政院長、監察院長、府院黨三大秘書長等，而在尚未曝光的名單當中，時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭到跟監，隨即透過警方追查該名租車人為黃國昌前助理。

黃國昌在立法院受訪時表示，鏡報等新媒體想要衝流量，那就好好做一些扎實報導，如此捕風捉影、沒有事實基礎的故事，真的沒有回應的必要。

針對網紅四叉貓指稱「2020年找徵信業者調查時力同黨人士」，黃國昌聽聞後則當場反問，「請問是什麼徵信費用？那位綠營側翼，不是說我花錢去請徵信社，現在又變成不是我花錢去請徵信社？自己編故事變來變去，講的到底是什麼？自己打自己的臉。」

面對媒體詢問，是否考慮提告，黃國昌則表示，針對近期許多不實報導，自己會權衡時間採取適當作為，民進黨講要用這種手法，移轉自身違法濫權的焦點，「我只簡單講一句話，你們不會得逞，黃國昌對抗民進黨黑金貪腐集團的決心跟行動也不會停止。」

黃國昌 經濟部長 行政院

2026北市選戰！他點名民進黨「4總統級」強將挑戰蔣萬安

2026年九合一大選腳步將近，國民黨籍台北市長蔣萬安連任態勢明朗，民進黨則尚未決定人選。前總統陳水扁辦公室主任陳淞山指出，台北市長選舉是民進黨地方選戰的關鍵一役，若要扭轉目前不利情勢，必須推出具全國號召力、具有總統級潛力的強將應戰。

桃竹苗大矽谷計畫牛步首長齊轟中央 張善政：希望行政院再次聽到

桃竹苗大矽谷計畫被賴清德總統列為均衡台灣重要政見，但獲中央核定1年多來，推進牛步，屢屢挨批「只聞樓梯響」；對此，今天上午...

接見澳洲前總理 賴總統：台灣以實力守護和平

賴清德總統今（9日）上午接見「2025台北安全對話」與會外賓時表示，面對威權主義擴張與科技快速發展帶來的挑戰，民主陣營的...

輝達設廠從禮物變戰場 若錯失招商台灣國家戰略大挫敗

全球AI浪潮方興未艾，晶片巨擘輝達計畫在台設立總部與研發中心，消息一出，舉國振奮。然而，隨著北士科園區T17、T18卡關土地爭議浮上檯面，輝達設廠從「天上掉下的禮物」瞬間變成「三方角力的戰場」。 台北市政府、新光人壽與輝達之間，圍繞著地上權移轉、補償金額與契約條款僵持不下，令人憂心輝達這隻煮熟鴨子恐飛了！

廢土案讓高雄風向變？地方人士點關鍵：柯志恩成敗難料

2026年高雄市長選舉戰火提前點燃，原本被視為民進黨鐵票區的高雄，黨內初選仍「四搶一」；另一方早早定於一尊的藍營柯志恩，8月起以揭發「大樹山光電場」與「美濃大峽谷」等案，打出「監督」與「揭弊」正義形象，打響選戰第一砲，地方似嗅聞到「風向變了」。 不過廢土利益牽黑白兩道，尚有盤根錯節的政商關係，對藍綠兩陣營來說，這場廢土風暴的政治衝擊，誰會是最終獲益者，答案尚待分曉。

