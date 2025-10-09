聽新聞
前助理遭指跟監龔明鑫 黃國昌：捕風捉影沒有回應必要
民眾黨主席黃國昌近日遭指跟監偷拍，傳出經濟部長龔明鑫也成為目標之一。黃國昌今天對此表示，如此捕風捉影的故事，沒有什麼回應的必要。
鏡報報導，黃國昌長期養狗仔集團跟監政治人物，對象幾乎都是綠營人士，包括行政院長、監察院長、府院黨三大秘書長等，而在尚未曝光的名單當中，時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭到跟監，隨即透過警方追查該名租車人為黃國昌前助理。
黃國昌在立法院受訪時表示，鏡報等新媒體想要衝流量，那就好好做一些扎實報導，如此捕風捉影、沒有事實基礎的故事，真的沒有回應的必要。
針對網紅四叉貓指稱「2020年找徵信業者調查時力同黨人士」，黃國昌聽聞後則當場反問，「請問是什麼徵信費用？那位綠營側翼，不是說我花錢去請徵信社，現在又變成不是我花錢去請徵信社？自己編故事變來變去，講的到底是什麼？自己打自己的臉。」
面對媒體詢問，是否考慮提告，黃國昌則表示，針對近期許多不實報導，自己會權衡時間採取適當作為，民進黨講要用這種手法，移轉自身違法濫權的焦點，「我只簡單講一句話，你們不會得逞，黃國昌對抗民進黨黑金貪腐集團的決心跟行動也不會停止。」
