接見澳洲前總理 賴總統：台灣以實力守護和平
賴清德總統今（9日）上午接見「2025台北安全對話」與會外賓時表示，面對威權主義擴張與科技快速發展帶來的挑戰，民主陣營的團結與應變更加重要，台灣將持續以實力守護和平、以合作深化安全，與友盟國家攜手促進印太區域的民主、和平與繁榮。
賴總統表示，未來台灣會持續強化國防力量、發展全社會防衛韌性，提升國家整體的安全力量；明年度台灣國防預算按照北約標準將超過GDP3%，且預計在2030年前提升到GDP5%，展現台灣自我防衛的堅定決心以及善盡維護臺海和平穩定的責任，並將積極發展不對稱戰力、建構智慧化防禦作戰體系、推動更具競爭力的國防產業以及強化全社會韌性；這些努力不只要確保台灣有能力守護民主自由價值，更將成為友盟國家可信賴的安全合作夥伴，共同維護區域的和平穩定。
澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）表示，此次「台北安全對話」聚焦於確保海事安全、強化飛彈與無人機防禦及國防自主等議題，台灣已在相關領域取得顯著進展，也強化全民防衛韌性；他重申，訪團成員將持續發聲，讓世界知道台灣的重要性，這不僅是為了台灣，對全球的安全、主權與自由都至關重要，國際社會應從烏克蘭的經驗深刻學習，透過團結以避免同樣的悲劇在臺灣發生，也確保印太區域的和平與穩定。
