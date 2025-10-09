接見澳洲前總理 賴總統：台灣以實力守護和平

2026年高雄市長選舉戰火提前點燃，原本被視為民進黨鐵票區的高雄，黨內初選仍「四搶一」；另一方早早定於一尊的藍營柯志恩，8月起以揭發「大樹山光電場」與「美濃大峽谷」等案，打出「監督」與「揭弊」正義形象，打響選戰第一砲，地方似嗅聞到「風向變了」。 不過廢土利益牽黑白兩道，尚有盤根錯節的政商關係，對藍綠兩陣營來說，這場廢土風暴的政治衝擊，誰會是最終獲益者，答案尚待分曉。

2025-10-09 13:14