快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

雪梨雙十國慶酒會 吳正偉：鏟子英雄展現台灣韌性

中央社／ 雪梨9日專電

駐雪梨辦事處和駐布里斯本辦事處近期舉行114年國慶酒會，駐雪梨辦事處長吳正偉說，近日花蓮風災後，超過10萬名「鏟子英雄」自發前往災區協助，展現台灣人民韌性。駐布里斯本辦事處長范厚祿則強調，總合外交深化台澳關係，盼未來共同繼續努力。

駐雪梨辦事處國慶酒會8日舉行，包括澳洲新南威爾斯州議會友台小組共同主席麥德莫特（Dr. HughMcDermott）、新州上議院副議長羅伯茲（RodRoberts）等朝野政要、領事團、僑界領袖等350餘人蒞臨祝賀。

吳正偉致詞時表示，今天的民主社會受到錯假訊息和外部勢力的侵擾，對全球和平構成嚴重挑戰；其中最荒謬的錯假訊息，莫過於中共利用「紀念反法西斯戰爭勝利」活動所散播的虛假訊息，事實上當年與日本軍國主義和法西斯威權作戰的是中華民國，中華人民共和國當時根本不存在。

吳正偉感謝新州（NSW）議會去年10月一致通過，反對中華人民共和國對聯合國大會第2758號決議的扭曲解讀，即聯大決議並未承認中國對台灣的主權，也未限制台灣參與國際組織；今年5月還通過支持台灣參與世界衛生組織的動議。

吳正偉並提及，近日花蓮風災後，超過10萬名的「鏟子英雄」自發前往災區協助挖掘泥石和清理受災的房屋；不僅反映台灣人民的韌性，也揭示台灣將如何以堅定不移的決心和集體意志來捍衛我們深愛的家園。

駐布里斯本辦事處於3日舉辦114年國慶酒會，駐布里斯本辦事處處長范厚祿強調，隨著台灣推動「總合外交」政策，台灣和澳洲、特別是與昆士蘭州的關係正逐年深化。

昆士蘭州（Queensland）議會副議長暨友台小組共同主席克勞瑟（Jon Krause）在致詞時，盛讚台裔人民對澳洲整體發展做出具體貢獻；他指澳、台兩國共享自由民主核心價值，也提到今年曾率團訪台，見證台灣經濟發展、創新科技及人民友善熱情。

范厚祿指出，台灣在全球供應鏈及地緣政治上具關鍵地位；在台灣總統賴清德提出「價值外交」與「經濟日不落國」願景下，推動「總合外交」政策，強化台灣的國際競爭力與領導力，並致力發展AI產業鏈，打造「AI人工智慧島」，實踐Taiwan can help andlead（台灣能幫忙及領導）理念。

外交 國慶

延伸閱讀

書包換成鏟子、課本換成鏟斗 南一中9學生化身「鏟子超人」救災

雙十國慶吃貨必追！「10月連假美食優惠」霜淇淋買1送1、炸雞買5送5　星巴克、必勝客、拿坡里超狂套餐快衝

專治「鏟後憂鬱」！台鐵國慶連假催票 鏟子超人：明天回診

鏟子超人快來看！到光復鄉遇撤離警報 先找這些地方避難

相關新聞

普發現金再進一步！韌性特別預算初審通過 最快17日完成三讀

立法院聯席委員會會議今天初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算案，其中除經濟部、勞動部、衛福部減列媒宣費各5％外，各部會...

前助理遭指跟監龔明鑫 黃國昌：捕風捉影沒有回應必要

民眾黨主席黃國昌近日遭指跟監偷拍，傳出經濟部長龔明鑫也成為目標之一。黃國昌今天對此表示，如此捕風捉影的故事，沒有什麼回應...

「把輝達留在台北」蔣萬安施政報告 綠議員送輝達顯示卡

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團提出權宜問題，針對輝達設總部等議題等議題做程序發言，不少議員...

2026北市選戰！他點名民進黨「4總統級」強將挑戰蔣萬安

2026年九合一大選腳步將近，國民黨籍台北市長蔣萬安連任態勢明朗，民進黨則尚未決定人選。前總統陳水扁辦公室主任陳淞山指出，台北市長選舉是民進黨地方選戰的關鍵一役，若要扭轉目前不利情勢，必須推出具全國號召力、具有總統級潛力的強將應戰。

狗仔跟監內閣官員 政院：勿假民主之名行牟利之實

民眾黨主席黃國昌遭控與狗仔集團合作跟監政敵，媒體報導，行政院長卓榮泰去年就任前，及經濟部長龔明鑫在行政院秘書長任內都疑似...

蔣萬安下午施政報告前 綠營清空座位...送標語喊「普發現金」

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，上台報告前，民進黨團提出權宜問題，針對輝達、普發現金等議題做程序發言，綠營議員手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。