雪梨雙十國慶酒會 吳正偉：鏟子英雄展現台灣韌性

駐雪梨辦事處和駐布里斯本辦事處近期舉行114年國慶酒會，駐雪梨辦事處長吳正偉說，近日花蓮風災後，超過10萬名「鏟子英雄」自發前往災區協助，展現台灣人民韌性。駐布里斯本辦事處長范厚祿則強調，總合外交深化台澳關係，盼未來共同繼續努力。

駐雪梨辦事處國慶酒會8日舉行，包括澳洲新南威爾斯州議會友台小組共同主席麥德莫特（Dr. HughMcDermott）、新州上議院副議長羅伯茲（RodRoberts）等朝野政要、領事團、僑界領袖等350餘人蒞臨祝賀。

吳正偉致詞時表示，今天的民主社會受到錯假訊息和外部勢力的侵擾，對全球和平構成嚴重挑戰；其中最荒謬的錯假訊息，莫過於中共利用「紀念反法西斯戰爭勝利」活動所散播的虛假訊息，事實上當年與日本軍國主義和法西斯威權作戰的是中華民國，中華人民共和國當時根本不存在。

吳正偉感謝新州（NSW）議會去年10月一致通過，反對中華人民共和國對聯合國大會第2758號決議的扭曲解讀，即聯大決議並未承認中國對台灣的主權，也未限制台灣參與國際組織；今年5月還通過支持台灣參與世界衛生組織的動議。

吳正偉並提及，近日花蓮風災後，超過10萬名的「鏟子英雄」自發前往災區協助挖掘泥石和清理受災的房屋；不僅反映台灣人民的韌性，也揭示台灣將如何以堅定不移的決心和集體意志來捍衛我們深愛的家園。

駐布里斯本辦事處於3日舉辦114年國慶酒會，駐布里斯本辦事處處長范厚祿強調，隨著台灣推動「總合外交」政策，台灣和澳洲、特別是與昆士蘭州的關係正逐年深化。

昆士蘭州（Queensland）議會副議長暨友台小組共同主席克勞瑟（Jon Krause）在致詞時，盛讚台裔人民對澳洲整體發展做出具體貢獻；他指澳、台兩國共享自由民主核心價值，也提到今年曾率團訪台，見證台灣經濟發展、創新科技及人民友善熱情。

范厚祿指出，台灣在全球供應鏈及地緣政治上具關鍵地位；在台灣總統賴清德提出「價值外交」與「經濟日不落國」願景下，推動「總合外交」政策，強化台灣的國際競爭力與領導力，並致力發展AI產業鏈，打造「AI人工智慧島」，實踐Taiwan can help andlead（台灣能幫忙及領導）理念。

