政院：政治人物媒體應自律 勿假民主之名行牟利之實
媒體報導，行政院長卓榮泰去年就任前，以及經濟部長龔明鑫在行政院秘書長任內都疑似遭政治跟監。行政院今天說，新聞自由與言論自由都有界限，政治人物跟新聞媒體都應自律，政治跟監非常不該，不能假民主之名，行牟利之實。
媒體報導，卓榮泰去年就任閣揆前、龔明鑫今年在行政院秘書長任內、政務委員林明昕在今年初，都疑似遭狗仔跟拍。
行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會指出，龔明鑫在秘書長任內的確疑似有被跟拍，因此報警處理，相關案件由司法單位調查釐清中，若相關人等涉有不法，應該面對司法制裁。
李慧芝說，台灣是民主自由的國家，但新聞自由與言論自由都有界限，不能侵害民眾免於恐懼的自由，因此政治人物跟新聞媒體都應自律，政治跟監非常不該，不能假民主之名，行牟利之實。
此外，林明昕今年初與民進黨團總召柯建銘見面時，也被拍下照片，指稱兩人密謀憲法訴訟法後續救濟程序。對此林明昕表示，政務人員跟立委做業務溝通、了解是天經地義，他坦蕩蕩。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言