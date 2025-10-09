政院：政治人物媒體應自律 勿假民主之名行牟利之實

媒體報導，行政院長卓榮泰去年就任前，以及經濟部長龔明鑫在行政院秘書長任內都疑似遭政治跟監。行政院今天說，新聞自由與言論自由都有界限，政治人物跟新聞媒體都應自律，政治跟監非常不該，不能假民主之名，行牟利之實。

媒體報導，卓榮泰去年就任閣揆前、龔明鑫今年在行政院秘書長任內、政務委員林明昕在今年初，都疑似遭狗仔跟拍。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會指出，龔明鑫在秘書長任內的確疑似有被跟拍，因此報警處理，相關案件由司法單位調查釐清中，若相關人等涉有不法，應該面對司法制裁。

李慧芝說，台灣是民主自由的國家，但新聞自由與言論自由都有界限，不能侵害民眾免於恐懼的自由，因此政治人物跟新聞媒體都應自律，政治跟監非常不該，不能假民主之名，行牟利之實。

此外，林明昕今年初與民進黨團總召柯建銘見面時，也被拍下照片，指稱兩人密謀憲法訴訟法後續救濟程序。對此林明昕表示，政務人員跟立委做業務溝通、了解是天經地義，他坦蕩蕩。

商品推薦