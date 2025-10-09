2026北市選戰！他點名民進黨「4總統級」強將挑戰蔣萬安

2026年九合一大選腳步將近，國民黨籍台北市長蔣萬安連任態勢明朗，民進黨則尚未決定人選。前總統陳水扁辦公室主任陳淞山指出，台北市長選舉是民進黨地方選戰的關鍵一役，若要扭轉目前不利情勢，必須推出具全國號召力、具有總統級潛力的強將應戰。

陳淞山8日在《美麗島電子報》發表專文表示，民進黨在歷經兩次罷免失利後，雖力圖整合振作，但外界普遍認為政治氛圍低迷，將直接衝擊2026年地方大選。他分析，除了高雄、台南兩市可能因初選紛爭陷入苦戰外，台北、新北及桃園等北部三市選情更難有翻盤契機，整體情勢對民進黨不利。

陳淞山指出，若民進黨僅推派被視為「二軍」層級的潛在人選，如壯闊台灣創辦人吳怡農、台北市議員苗博雅，或立委吳思瑤、王世堅等，恐難牽制蔣萬安，也難以發揮母雞帶小雞的政治效應，選戰恐淪「未戰先敗」。

他並提及，有聲音主張讓前民進黨秘書長林右昌或現任秘書長徐國勇披掛上陣，但他認為此舉未必合適。因林右昌才為罷免事件下台，若再戰北市，豈不是以「最佳戰犯」身分淪「政治祭品」，永難翻身；而徐國勇身兼選對會召集人，若出馬參選，則可能被視為「騎驢找馬」的政治操作。

陳淞山強調，台北市長提名人應具全國政治號召力與「領頭羊」功能，方能穩定黨內士氣並帶動地方選情。他建議，民進黨可考慮行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、外交部長林佳龍與高雄市長陳其邁等具分量的政治人物，借鏡過去蘇貞昌、蔡英文分別出戰北市與新北的案例，尋找最能代表黨的旗手。

陳淞山呼籲，台北市長選舉不僅攸關民進黨地方版圖，更影響2028年總統與立委大選布局，黨中央應慎選人選，展現執政決心與延續性。

