總統府光雕秀見零日攻擊 張啓楷：是多怕沒人看？
總統府國慶光雕秀今年以致敬「金鐘60年」為主題，卻出現爭議影集零日攻擊，引發討論。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷質疑，零日攻擊已播畢，總統府還要再演一下，是多怕沒有人看？還要自曝其短？張也質疑，這次為零日攻擊「置入」，恐與零日文創負責人之一的林錦昌有關。
張啓楷指出，事實上總統府、文化總會、文化部影視及音樂產業局的官網和新聞稿上，僅提及飛龍在天、台灣霹靂火，光陰的故事、敗犬女王、犀利人妻、茶金、人選之人－造浪者及嘉慶君遊台灣等，未標註有零日攻擊，該劇既非金鐘得獎作品，有何資格可和其他經典節目並列光雕作品中相提並論？
張啓楷提到，這部「抗中保台」神劇自放映以來即爭議不斷，從首集女總統當選人要求自己兒子去當兵、留下來打仗，卻安排假裝他被綁架；到鄭成功「附身乩童」，向原住民懺悔當年「生靈塗炭、血流成河」，甚至說自己因此無法成魂，甚至最終回更出現國軍只用輕武器就能守住大膽島，被退役陸軍少將和老外國際政治觀察家不約而同指這是世界軍事奇蹟，荒謬劇情早已在網路炸鍋、罵聲不斷。
張啓楷說，零日攻擊的出資方零日文創公司2023年5月成立，這家資本額才85萬的小公司為何能獲高達1億1301萬4000元補助來拍攝，其中光是文化部就給7131萬元、加上政府各部會4170萬元，製作費高達2.3億元，根本是文化部版的超思、快篩小吃店。
張啓楷批評，零日攻擊之前還衍生出案外案，導演羅景壬團隊在2022年到2024年間，獲得勞動部就業安定基金2872萬元補助，2024年總統大選期間又幫賴清德、蔡英文拍攝「在路上」競選影片，被視為「奉旨討飯」的綠友友；且零日文創負責人之一的林錦昌，除了是扁蔡兩任前總統文膽外，同時是文化總會的前任秘書長，文總又是總統府國慶光雕主辦單位，這次為零日攻擊「置入」，恐也與這層人脈關係有關。
