快訊

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

台積電收1,440元再創新天價 台股收27,301點、上漲238點

聽新聞
0:00 / 0:00

總統府光雕秀見零日攻擊 張啓楷：是多怕沒人看？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立委張啓楷。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委張啓楷。圖／聯合報系資料照

總統府國慶光雕秀今年以致敬「金鐘60年」為主題，卻出現爭議影集零日攻擊，引發討論。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷質疑，零日攻擊已播畢，總統府還要再演一下，是多怕沒有人看？還要自曝其短？張也質疑，這次為零日攻擊「置入」，恐與零日文創負責人之一的林錦昌有關。

張啓楷指出，事實上總統府、文化總會、文化部影視及音樂產業局的官網和新聞稿上，僅提及飛龍在天、台灣霹靂火，光陰的故事、敗犬女王、犀利人妻、茶金、人選之人－造浪者及嘉慶君遊台灣等，未標註有零日攻擊，該劇既非金鐘得獎作品，有何資格可和其他經典節目並列光雕作品中相提並論？

張啓楷提到，這部「抗中保台」神劇自放映以來即爭議不斷，從首集女總統當選人要求自己兒子去當兵、留下來打仗，卻安排假裝他被綁架；到鄭成功「附身乩童」，向原住民懺悔當年「生靈塗炭、血流成河」，甚至說自己因此無法成魂，甚至最終回更出現國軍只用輕武器就能守住大膽島，被退役陸軍少將和老外國際政治觀察家不約而同指這是世界軍事奇蹟，荒謬劇情早已在網路炸鍋、罵聲不斷。

張啓楷說，零日攻擊的出資方零日文創公司2023年5月成立，這家資本額才85萬的小公司為何能獲高達1億1301萬4000元補助來拍攝，其中光是文化部就給7131萬元、加上政府各部會4170萬元，製作費高達2.3億元，根本是文化部版的超思、快篩小吃店。

張啓楷批評，零日攻擊之前還衍生出案外案，導演羅景壬團隊在2022年到2024年間，獲得勞動部就業安定基金2872萬元補助，2024年總統大選期間又幫賴清德、蔡英文拍攝「在路上」競選影片，被視為「奉旨討飯」的綠友友；且零日文創負責人之一的林錦昌，除了是扁蔡兩任前總統文膽外，同時是文化總會的前任秘書長，文總又是總統府國慶光雕主辦單位，這次為零日攻擊「置入」，恐也與這層人脈關係有關。

零日攻擊 張啓楷 總統府

延伸閱讀

挖土機超人救災去世…白委指若再出事環境部長恐要負責 彭啓明罕動怒

民進黨拍板王美惠角逐下屆嘉義市長 藍白陣營人選未定支持者焦慮

民眾等不到答案…普發1萬何時可以領？卓榮泰仍未給出確切時間點

民眾黨團將對總預算案提復議 預告將告發卓榮泰涉瀆職

相關新聞

前助理遭指跟監龔明鑫 黃國昌：捕風捉影沒有回應必要

民眾黨主席黃國昌近日遭指跟監偷拍，傳出經濟部長龔明鑫也成為目標之一。黃國昌今天對此表示，如此捕風捉影的故事，沒有什麼回應...

2026北市選戰！他點名民進黨「4總統級」強將挑戰蔣萬安

2026年九合一大選腳步將近，國民黨籍台北市長蔣萬安連任態勢明朗，民進黨則尚未決定人選。前總統陳水扁辦公室主任陳淞山指出，台北市長選舉是民進黨地方選戰的關鍵一役，若要扭轉目前不利情勢，必須推出具全國號召力、具有總統級潛力的強將應戰。

桃竹苗大矽谷計畫牛步首長齊轟中央 張善政：希望行政院再次聽到

桃竹苗大矽谷計畫被賴清德總統列為均衡台灣重要政見，但獲中央核定1年多來，推進牛步，屢屢挨批「只聞樓梯響」；對此，今天上午...

接見澳洲前總理 賴總統：台灣以實力守護和平

賴清德總統今（9日）上午接見「2025台北安全對話」與會外賓時表示，面對威權主義擴張與科技快速發展帶來的挑戰，民主陣營的...

輝達設廠從禮物變戰場 若錯失招商台灣國家戰略大挫敗

全球AI浪潮方興未艾，晶片巨擘輝達計畫在台設立總部與研發中心，消息一出，舉國振奮。然而，隨著北士科園區T17、T18卡關土地爭議浮上檯面，輝達設廠從「天上掉下的禮物」瞬間變成「三方角力的戰場」。 台北市政府、新光人壽與輝達之間，圍繞著地上權移轉、補償金額與契約條款僵持不下，令人憂心輝達這隻煮熟鴨子恐飛了！

廢土案讓高雄風向變？地方人士點關鍵：柯志恩成敗難料

2026年高雄市長選舉戰火提前點燃，原本被視為民進黨鐵票區的高雄，黨內初選仍「四搶一」；另一方早早定於一尊的藍營柯志恩，8月起以揭發「大樹山光電場」與「美濃大峽谷」等案，打出「監督」與「揭弊」正義形象，打響選戰第一砲，地方似嗅聞到「風向變了」。 不過廢土利益牽黑白兩道，尚有盤根錯節的政商關係，對藍綠兩陣營來說，這場廢土風暴的政治衝擊，誰會是最終獲益者，答案尚待分曉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。