駐澳代表處國慶酒會 徐佑典：展現堅韌台灣風範

中央社／ 雪梨9日專電

駐澳大利亞代表處於7日晚間在澳洲國家藝廊舉行114年國慶酒會；駐澳代表徐佑典強調，台灣將持續發揮「民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」的地位。

到場挺台的澳洲政要，包括澳洲聯邦參議院副議長布羅克曼（Slade Brockman）、參眾兩院「情報暨安全聯席委員會」主席西科內（Raff Ciccone）、國防退伍軍人暨北領地事務特使葛斯林（Luke Gosling）。

還有來自多國大使和代表，包括教廷聖座大使巴爾沃（Charles Daniel Balvo）、吐瓦魯高級專員（HighCommissioner）拉羅紐（Samuelu Laloniu）、瓜地馬拉代辦莫利納（Luis Ernesto Molina）。另外，也有澳洲台灣商會會長黃教庭、坎培拉台灣同鄉會會長王俊立，以及政、商、學、僑及媒體各界約300人與會。

徐佑典在致詞時表示，這次國慶主題為「堅韌的台灣」。台灣在總統賴清德的領導下，持續推動「價值外交」及建構「經濟日不落國」的「總合外交」；並且發揮台灣在「民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」的地位。

他說，台灣的人工智慧、半導體、生技、太空與量子科技在全球名列前茅，顯示在科技創新、產業升級及全球供應鏈的重要性。

徐佑典指出，澳洲為台灣重要的能源供應國，提供台灣產業與科技發展所需動能，台灣則以半導體、AI與先進製造技術支援「未來澳洲製造」（Future Madein Australia）政策，共同打造可信任、非紅、具韌性的供應鏈。

徐佑典表示，台、澳兩國續簽「台澳能礦領域合作瞭解備忘錄」（Taiwan–Australia Memorandum ofUnderstanding on Energy Cooperation），深化能源安全及供應鏈韌性合作。

近日花蓮風災後，台灣人民自發前往花蓮救援，展現全民韌性與團結，徐佑典也感謝澳洲友人在災後向台灣表示關懷。

澳洲 供應鏈 半導體

