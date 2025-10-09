國防部買椅子一張要價5萬？ 國防部說明顧立雄喊停真相

國防部編列強化韌性特別預算，國民黨立委馬文君質疑，國防部聯戰中心採購長官座椅，一張椅子要價5萬元、長效保存瓶裝水每瓶更要價120元。國防部發言人孫立方稱，原本是思考官兵長期高壓的值勤需，相關桌椅還沒採購，部長顧立雄已宣示「不會買這麼貴的椅子」，後續採購也會配合調整。

行政院編列5700億元強化韌性特別預算，其中國防部預算達1132億餘元，不過馬文君質疑，聯合作戰中心編列5萬元購置長官座椅，兵棋室更新設備預算達3045萬元，其中會議桌椅就占了250萬元；另外，國防部為了囤儲戰備水，編列近8億元預算，購買500cc特規瓶裝水，每瓶單價預估高達120元，是現行採購價的十多倍。

孫立方說，經過承辦單位說明，主要考量戰情中心值勤官兵往往處於長時間、高壓力的狀態，因此希望座椅能一方面符合人體工學需求，並且有5年保固、可長時間使用；孫立方說，顧立雄已經說明不會買這麼貴的椅子，因此採購案後續會配合調整。

孫立方並說，國防部採購的會議桌，經初步了解並不是單一的桌子，而是供50人會議室所使用的桌子，由於在戰情中心裡，桌子上還要安裝電腦螢幕等設備，因此是組合式大型會議桌，需要訂製，所以不是250萬買單一的一張桌子。

關於長期囤儲戰備用水，孫立方說，以往儲存的戰備用水，通常保存期限約1年左右，現在準備要採購可保存5年的特殊規格飲用水；這必須從實戰觀點思考如何把水儲存到足夠的數量，儲存的地點和條件也有特定的需求，如此才能符合戰時需求。

不過媒體質疑，從日本購物網站搜尋可保存5年的500cc飲用水，240瓶包裝每瓶平均只要38元，但國防部採購每瓶卻要120元，國防部認為這樣的價格合理嗎？

國防部後次室後勤管理處長陳益志少將說，當初是參考日本現行市場進口到台灣的價格，經過訪商，國內可以生產這類長效型飲用水，後續會依據實際招標結果辦理預算支應。