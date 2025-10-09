華爾街日報示警台灣過度仰賴LNG 陳菁徽轟賴政府只會協調船期應對

華爾街日報日前報導，台灣幾乎完全仰賴進口燃料，97%的能源需經海運進口，一旦遭中國封鎖，台灣LNG（液化天然氣）庫存可在11天內耗盡。國民黨立委陳菁徽說，政府竟回她天然氣接收站計畫完成前，中油透過機動協調LNG船期，中共每年都在演練軍事包圍，「要攻台還會讓你先協調船期嗎？」

陳菁徽表示，華爾街日報講的非常對，她最大遺憾跟感觸是能源安全被封鎖的危機已經講多久？華爾街日報早就不是第一次做台灣的能源專題。華爾街日報之前也刊出投書「Why Beijing Favors a ‘Nuclear Free’ Taiwan」指出台灣廢核，北京更開心；國民黨立委葛如鈞投書的「Nuclear Power Is Essential for Taiwan’s National Security」也登上美國軍事的國家利益雜誌。

陳菁徽說，原以為整天喊中共威脅，在意國家安全、社會韌性的政府，會重新建立起能源韌性，結果民進黨政府「大傻幣」補助自嗨神劇零日攻擊，告訴民眾只要用步槍，就可以擊退解放軍侵略，已不是政治驚悚劇，簡直是喜劇。

陳菁徽表示，文章提到台灣應該多元化採購天然氣來源，但問題是，根據中油公開的數據，台灣目前兩座天然氣接收站，規畫營運量合計僅有1600萬噸，但進口量足足超出設計量4分之1以上。中油也承認，兩座接收站已「連年超載」，負載率長期突破100％，三接全面運轉，最快要等到2027年才能完全商轉。日本接收站平均負載率約34%，韓國約39%，全球普遍認為40%至50% 才是安全區間。

陳菁徽說，報導指解放軍只需要針對南北水道「隔離」，台灣就會面臨危機，且我國天然氣安全儲存量僅10天，且經濟部竟回她天然氣接收站計畫完成前，中油透過機動協調LNG船期。陳指，中共每年都在演練軍事包圍，「人家要打你還會讓你先協調船期嗎？」

陳菁徽批評，賴清德政府整天吹中國威脅，結果美國國安界不斷呼籲台灣別棄用核能，台美可以核能合作，但親美只是嘴上說說，賴總統與行政院長卓榮泰一邊說「所有的方向我們都可以來討論」，一邊繼續無作為，讓台灣國安的系統性脆弱顯露無遺，加上民進黨整天出共諜，到底誰在害台灣「真的很懷疑。」

陳菁徽指出，很多人說國民黨不要當民進黨的煞車皮，等等到大停電了，大家就會怕了，但看著台灣被搞爛，真的是很不甘願、也很不忍心。如果發電變成產業風險、國安危機，「萊爾校長」恐怕不是只是大罷免翻車而已，會成台灣的歷史罪人。

