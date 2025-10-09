紐西蘭威靈頓我國慶酒會 紐國11議員、3市長到場挺台

快訊

中央社／ 雪梨9日專電

紐西蘭代表處於7日在紐西蘭首都威靈頓舉行114年國慶酒會，吸引11位紐西蘭國會議員及3位地方首長到場；對於紐西蘭支持台海和平並且反對以武力脅迫改變現狀的態度，駐紐西蘭代表歐江安在酒會致詞時表示感謝。

歐江安首先以毛利語替酒會開場，並在結尾時與來賓共同清唱毛利歌曲「人民團結一致」（Tūtira MaiNgā Iwi）。歐江安強調，台灣有許多故事值得訴說，期盼在這個充滿不確定的時代，繼續綻放成為希望之泉；台灣將屹立不搖，繼續以民主燈塔、全球經濟引擎、值得信賴的夥伴，以及良善的力量在世界各地發光發亮。

到場出席的紐西蘭國會議員，包括來自國家黨的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席穆尼（Joseph Mooney）、佛萊明（Greg Fleming，另譯：弗林明）、羅瑟福德（Tom Rutherford）；還有來自勞工黨的尤齊力（Tangi Utikere）和韋柏（DuncanWebb）。

至於來自行動黨的議員，包括帕馬（ParmjeetParmar）、麥克魯（Laura McClure）及跨國議會交流特設委員會副主席洛克斯頓（Cameron Luxton）；另外，第一黨黨鞭暨司法委員會副主席阿巴克爾（JamieArbuckle，另譯：艾布可）、交通委員會主席佛斯特（Andy Foster）及威爾森（David Wilson）。

現場的國會議員分享參加國會跨黨派代表團訪台經驗，親身見證台灣蓬勃民主、繁榮經濟與多元、生生不息的公民社會及令人震撼的高科技發展，強調台灣在民主自由世界的不可或缺，並重申深化對台灣的堅定支持。

雖然正值紐西蘭地方首長選戰期間，但首都威靈頓市長萬諾（Tory Whanau）、北巴默斯頓（PalmerstonNorth）市長史密斯（Grant Smith），以及卡特頓（Carterton）市長馬克（Hon Ron Mark）仍然抽空前來這次雙十國慶酒會，並且分別致詞肯定台、紐友好。

歐安江指出，自2013年簽署「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）以來，雙邊貿易成長超過5成；2024年貿易總額達25億紐元。

歐安江強調，由於台灣具備高標準的經濟發展及良好實踐國際貿易承諾，因此已做好準備加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），呼籲紐西蘭各界支持成立台灣入會工作小組。

歐安江也感謝紐西蘭政府支持台灣在太平洋島國論壇（PIF）、「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）、世界衛生組織（WHO）及其他國際組織平等參與權益。

紐西蘭 經濟發展 議員

