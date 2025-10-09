籲美續投資阻中能力 美眾議員：與台一起讓侵犯變不可能

美國共和黨聯邦眾議員、「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）8日於華府雙十國慶酒會表示，接下來幾年可能對北京的意圖產生決定性的影響，呼籲美國必須繼續投資嚇阻能力。

我駐美代表處8日晚間於華府雙橡園舉辦雙十國慶酒會，邀請到多位聯邦眾議員到場；穆勒納爾在致詞時表示，中國共產黨已經加強對台的軍演、數位攻擊和經濟脅迫，以期待威嚇台灣的民主社會。

穆勒納爾說，美國與台灣站在一起，共同對抗來自中國的脅迫；穆勒納爾指出，最能確保和平的方法就是讓侵犯變成不可能，這也是為什麼美國必須繼續投資嚇阻能力、強化供應鏈，同時擴大支持台灣有意義地參加國際組織。

穆勒納爾點出，接下來幾年是關鍵，有可能對北京的意圖產生決定性的影響，指美國沒有自滿的本錢，所傳遞的訊息也必須清楚；穆勒納爾強調說，美國對台灣的和平、穩定和自決的支持是跨黨派的，且堅定不移。

民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）和共和黨眾議員休曾格（Bill Huizenga）致詞時，皆重申美國國會對台灣的支持是跨黨派的。

商品推薦