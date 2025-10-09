【重磅快評】藍綠會獵輝達 蔣萬安的四面埋伏

輝達海外企業總部進駐北士科卡關生變，成為藍綠會獵逐鹿的兵家必爭之地。民進黨立委王世堅昨天刻意作球，呼籲中央政府協助北市府，賴清德總統則證實行政院已出手，高雄市長陳其邁也敲鑼打鼓爭取輝達芳心。民進黨磨刀霍霍，台北市長蔣萬安下午赴議會備詢，綠營必派重兵圍剿，提前點燃2026烽火。

由於T17、T18的新壽地上權卡關，儘管北市府拋出T12備案，但輝達高層上周分別拜會經濟部、北市府，釋出覓地訊息，對蔣市府當然是一大壓力。蔣萬安今天一早出面定調，只要輝達總部選定台北，不管中央或北市府的土地，對台北都加分，對市民都有利，他會與中央一起努力。

過去一直壁上觀的中央則藉機出手，經濟部長龔明鑫昨天迫不及待劇透，輝達現在仍在關心北士科這塊地，但「不排除其他地方」。台北市副市長李四川則趕緊說明，儘管輝達有請中央盤點符合土地，但輝達應該還是比較喜歡台北市，因為AI產業鏈都在北市，輝達員工也希望在北市上班。為了爭取輝達，中央、北市展開隔空角力。

賴總統一聲令下後，財政部國產署備妥5套國有地方案，其中軍方在松山機場南側的松南營區面積約3.3公頃，加上緊鄰的陸軍眷村規畫遷到復興崗，總面積約4公頃，最受輝達青睞；蔣萬安今也背書說，北市府很早之前就找輝達看過松南營區，中央也說會全力幫忙，現在兩塊地一併開發是好事。

國產署另盤點出新北市林口區的原三立影視園區、台南市的平實營區、台南市安南區央廣發射站天馬電台原址、高雄亞洲新灣區特貿五土地。中央挑地顯然用心良苦，除了輝達傾向的雙北用地，其餘3地都位於南二都，有意為民進黨執政縣市添利多。

身為南霸天的陳其邁昨天大動作爭取輝達落腳高雄，他允諾市府將拿出更優惠條件，全力爭取輝達或其他國際大廠，亞洲新灣區已經準備好了，「如果輝達在台北碰到阻礙，也許換一條路，高雄是不錯的選擇」。

不只高雄準備鋪出紅地毯迎貴客，同屬國民黨執政的桃園市、台中市雖然不好明爭輝達，卻也鴨子划水表達善意。顯而易見，輝達這一局，六都皆不想缺席，因為受到中產階級、經濟選民高度關注，既有鈔票、也有選票，牽動2026爭取連任的蔣萬安、布局新北市長的李四川，蔣市府不容絲毫失誤。

輝達執行長黃仁勳引領AI全球產業，輝達花落誰家是一大指標，影響外商對投資台灣的觀感和意願，更是國家政經戰略方針的重點，不論就經濟發展或地緣政治，對台灣的國際競爭力具有深遠影響。輝達具有絕對優勢可以挑選適合的落腳處，從中央到地方必須使出洪荒之力爭取根留台灣，全力解決土地和法令僵局，「輝達優先」應是超越黨派的國家共識，不該淪為黨派之爭。

輝達爭奪戰是對蔣市府的危機挑戰，也是對賴政府的執政檢驗。藍綠會獵輝達，適逢明年地方大選，輝達、新壽、中央、地方等相互競合，蔣萬安此刻正面臨四面埋伏，不僅是經濟與科技的發展問題，更是一場政治博弈的縮影。

