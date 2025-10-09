駐巴西代表處慶祝114年國慶酒會 台巴友誼再升溫

快訊

中央社／ 聖保羅9日專電

巴西代表處7日晚間在Villa Rizza宴會場地舉辦中華民國114年國慶酒會，巴西國會友台小組主席聯邦眾議員阿瑪拉等眾多政界與各界友人出席，場面熱烈，氣氛溫馨。

駐巴西代表廖志賢致詞指出，台灣積極參與全球事務，致力促進和平、穩定與永續發展，並深信透過對話與國際合作可克服障礙、加強各國友誼。

台灣數十年來因政治因素在參與國際組織屢遭阻礙，廖志賢特別感謝巴西國會友台小組主席阿瑪拉（Junio Amaral）、眾議員桑德森（UbiratanSanderson）及多位友台議員今年聯名致函聯合國秘書長，表達對台灣參與聯合國及其他國際組織的堅定支持，展現對台灣國際參與的高度重視與友誼。

他表示，9月一場颱風襲擊花蓮，一座天然堰塞湖潰壩，造成嚴重洪災。面對這場災難，超過20萬台灣民眾自發性擔任志工，帶著自己的鏟子和工具，搭上火車幫忙清理街道和房子裡的淤泥，被稱為「鏟子超人」。這一舉動深深令人感動，展現了台灣人民無限的團結和同情心，正是台灣精神的體現。

2024年，台灣援贈100萬巴西幣（約新台幣571.26萬元），用於援助南大河州（Rio Grande do Sul）洪災災民。此外，並與天主教巴西利亞總教區合作修復大教堂聖鐘，展現人道關懷與愛心。期待未來進一步加強台灣與巴西的關係，擴大經濟合作，加強文化交流，並在國際議題上共同努力，促進區域和全球發展。

巴西國會友台小組主席阿瑪拉致詞表示，台灣是享有高度民主自由的國家，經濟蓬勃發展，人民安居樂業，堅守民族、民權和民生的立國精神。在國際舞台上，台灣始終走在高度經濟發展的前沿，尤其近期在人工智慧等高科技發展更居世界舉足輕重地位。

阿瑪拉推崇台灣的韌性，儘管遭受中國共產黨政權的武力犯台威脅，仍屹立穩健。巴西人民一直支持台灣人民的主權和自決權，台灣已經是排名世界第4名自由國家，亞洲第2名自由國家。

酒會現場設立阿里山烏龍茶攤位，並提供噶瑪蘭威士忌試飲及品嚐鳳梨酥等台式點心，頗受好評；現場也播放「堅韌的台灣」國慶影音短片，展現台灣於國際間所扮演角色，增進與會貴賓對台灣各領域發展成就之瞭解。

