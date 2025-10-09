禪光育幼院虐童案吹哨者遭清算 綠委批政府監督失靈

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委林月琴（左二）、陳培瑜（右二）、人本教育文教基金會執行秘書陳志遠（右一）、律師紀岳良（左一）等，上午在立法院舉行「安置機構兒虐問題待解，揭弊者反遭清算」記者會。記者黃義書／攝影
民進黨立委林月琴、陳培瑜今天開記者會，針對花蓮縣禪光育幼院不當對待安置兒少案，批評中央與地方主管機關監督機制失靈，要求衛福部、法務部4點訴求，包括檢討兒少權法通報義務、個資洩漏免責規範，擴大揭弊者保障範圍、賦予中央監督地方政府，及解散機構董事會權責及檢討裁罰基準。

林月琴指出，禪光案受害者長達十幾年求助無門，凸顯花蓮縣府社會處專業失能，過去多起通報中向院童稱「忍一忍就好」以不予開案消極處理，延宕調查與輔導時機。此外，縣府對該案揭弊者卻開罰不手軟，不查明將延遲通報阻卻違法事由，反而將案件曝光於媒體責任，完全歸咎給揭弊者，且兒少權法裁罰基準多年未檢討調整，使該案裁處金額毫無客觀依據。

陳培瑜說，衛福部近期啟動兒少權法修法，應以禪光案為鑑，將地方政府人員專業不足、行政怠惰、裁罰混亂等狀況納入考量，同時建議我國應導入以「創傷知情」照顧模式，正視安置兒少特殊狀況，後續將督促衛福部改善安置機構人員培育機制。

禪光育幼院前院長、該案的吹哨者孟繁嘉細數自己經歷，指看到孩子在機構裡受到不當對待，知道自己無法沉默，揭弊並不是勇敢的選擇，而是不得已的決定。

律師、心理師紀岳良說，花蓮縣政府在法院辯解，稱重罰吹哨者揭弊讓院生不安、院方管理困難，毫不遮演清算吹哨者，雖然吹哨者保護法已施行半年多，但衛福部先照抄花蓮縣政府駁回訴願，稱裁罰為地方政府職權，但兒少權益保障不能妥協，衛福部仍得透過行政解釋，以無期待可能性及誠信原則，免除兒少揭弊吹哨者裁罰。

人本教育基金會執行秘書陳志遠說，花蓮縣府對院方祭出的懲處非常輕，形同對這些加害人、知情未通報的共犯都輕輕放過，吹哨者反倒被罰最重，且育幼院停辦，卻又表示要收容獨居老人，但目前還沒立案，面對社政主管機關時又說這些老人是自願修行。

衛福部保護服務司專委張靜倫回應，該案已經訴願到行政法院，並指當事人對裁處不滿，訴願到上級主管機關，衛福部會處理。衛福部社家署簡任視察張銀旭說，當初立即成立專案小組，積極督導地方政府介入處理，他們也積極督導縣府重新審議；科長王琇誼補充，已跟縣府說要跟社工宣導這不是合理管教範圍，由於此案已超過3年裁處時間，並裁罰5人，並針對機構裁罰2件。

林月琴不滿回應，她不太能接受，去年就已經要求衛福部訪談小孩現況，當時你們說要積極處理，但至今仍不清楚衛福部作為是什麼。

