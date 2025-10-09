快訊

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

稱以哈協議「史上最大」 川普預測哈瑪斯13日釋放人質

巴拉圭眾議長：持續在國際挺台 支持台灣人自決權利

中央社／ 台北9日電

巴拉圭眾議長拉托雷率代表團訪台參與雙十國慶，外交部林佳龍於社群媒體表示，台巴多項合作計畫順利推展，盼共創經濟共榮、環境永續。拉托雷則說，將持續在國際場合為台發聲，支持台灣人民自主決定未來的權利。

巴拉圭共和國眾議院議長拉托雷（Raúl Luis LatorreMartínez，另譯：拉多雷）7日率代表團共18人抵台，將參加雙十國慶慶典。外交部長林佳龍8日上午陪同總統賴清德接見拉托雷，晚間則在外交部設宴款巴拉圭代表團。

外交部長林佳龍在臉書發文表示，近年在巴拉圭政府與國會的全力支持下，台巴兩國攜手推動的多項「榮邦計畫」，包括「醫療資訊系統」、「台巴科技大學」、「台巴智慧科技園區」及「電動巴士先導計畫」等合作項目都順利推展，近期兩國更簽署碳權合作計畫，展現攜手追求經濟共榮與環境永續的願景。

林佳龍說，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）於聯合國大會中，再次為台灣仗義執言，讓人既感動又振奮；拉托雷也在羅馬「國際天主教國會議員連線」年會與布魯塞爾的「讓歐洲再次偉大」論壇上，大力地為台灣發聲，這份真摯的友誼，感動許許多多的台灣人。

林佳龍也轉述說，拉托雷強調此次訪台正是為了展現對台灣主權、民主、自由的堅定支持，因為這都是台巴兩國共同信守的價值。未來將持續在每一個國際場合為台灣發聲，支持台灣人民自主決定未來的權利。

林佳龍於晚宴分享上次訪問巴拉圭時品嚐到的玉米鹹糕（Chipa guasu）以及馬黛茶，那份專屬於巴國的風味至今難忘；而拉托雷笑稱，在座的眾議員艾芨蕾拉（Graciela Aguilera Ruiz Díaz）正是玉米鹹糕的生產商，邀請林佳龍再訪巴拉圭，品嘗巴國的美味料理。

林佳龍表示，感謝拉托雷帶來南美洲的熱情與誠摯友誼，台巴兩國距離遙遠，但都深深珍惜這份友情，期許未來台巴攜手讓民主燈塔相互輝映，使自由與民主的光芒持續照耀世界。

林佳龍 外交部 巴拉圭

延伸閱讀

台與基輔簽備忘錄 林佳龍盼協助當地受戰火波及孩童

張俊雄辭世 林佳龍緬懷沉著穩健典範

林佳龍：加拿大重要民主夥伴 盼合作實踐自由印太

林佳龍：有人想要自由台灣消失 世界讓台灣無所不在

相關新聞

獨／桃竹苗大矽谷計畫進展牛步 中央地方溝通平台9個月沒開過會

桃竹苗大矽谷計畫被賴清德總統列為均衡台灣重要政見，但獲中央核定1年多來，推進牛步，屢屢挨批「只聞樓梯響」。據了解，國發會...

桃竹苗大矽谷計畫牛步首長齊轟中央 張善政：希望行政院再次聽到

桃竹苗大矽谷計畫被賴清德總統列為均衡台灣重要政見，但獲中央核定1年多來，推進牛步，屢屢挨批「只聞樓梯響」；對此，今天上午...

爆黃國昌狗仔集團跟拍內閣官員 民進黨團：始作俑者應受司法制裁

民眾黨主席黃國昌涉養狗仔集團跟拍風波越演越烈，鏡報今報導黃國昌的前助理租車跟行政院官員，也包含行政院長卓榮泰。民進黨立院...

國防部買椅子一張要價5萬？ 國防部說明顧立雄喊停真相

國防部編列強化韌性特別預算，國民黨立委馬文君質疑，國防部聯戰中心採購長官座椅，一張椅子要價5萬元、長效保存瓶裝水每瓶更要...

幕後／輝達案沒有起風 落腳北市路更寬

經濟部8日表示，輝達已請經濟部盤點包含台北市在內的其他符合需求土地，24日前回覆，引起外界對輝達總部落腳台北市「起風了」...

華爾街日報示警台灣過度仰賴LNG 陳菁徽轟賴政府只會協調船期應對

華爾街日報日前報導，台灣幾乎完全仰賴進口燃料，97%的能源需經海運進口，一旦遭中國封鎖，台灣LNG（液化天然氣）庫存可在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。