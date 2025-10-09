巴拉圭眾議長：持續在國際挺台 支持台灣人自決權利
巴拉圭眾議長拉托雷率代表團訪台參與雙十國慶，外交部長林佳龍於社群媒體表示，台巴多項合作計畫順利推展，盼共創經濟共榮、環境永續。拉托雷則說，將持續在國際場合為台發聲，支持台灣人民自主決定未來的權利。
巴拉圭共和國眾議院議長拉托雷（Raúl Luis LatorreMartínez，另譯：拉多雷）7日率代表團共18人抵台，將參加雙十國慶慶典。外交部長林佳龍8日上午陪同總統賴清德接見拉托雷，晚間則在外交部設宴款巴拉圭代表團。
外交部長林佳龍在臉書發文表示，近年在巴拉圭政府與國會的全力支持下，台巴兩國攜手推動的多項「榮邦計畫」，包括「醫療資訊系統」、「台巴科技大學」、「台巴智慧科技園區」及「電動巴士先導計畫」等合作項目都順利推展，近期兩國更簽署碳權合作計畫，展現攜手追求經濟共榮與環境永續的願景。
林佳龍說，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）於聯合國大會中，再次為台灣仗義執言，讓人既感動又振奮；拉托雷也在羅馬「國際天主教國會議員連線」年會與布魯塞爾的「讓歐洲再次偉大」論壇上，大力地為台灣發聲，這份真摯的友誼，感動許許多多的台灣人。
林佳龍也轉述說，拉托雷強調此次訪台正是為了展現對台灣主權、民主、自由的堅定支持，因為這都是台巴兩國共同信守的價值。未來將持續在每一個國際場合為台灣發聲，支持台灣人民自主決定未來的權利。
林佳龍於晚宴分享上次訪問巴拉圭時品嚐到的玉米鹹糕（Chipa guasu）以及馬黛茶，那份專屬於巴國的風味至今難忘；而拉托雷笑稱，在座的眾議員艾芨蕾拉（Graciela Aguilera Ruiz Díaz）正是玉米鹹糕的生產商，邀請林佳龍再訪巴拉圭，品嘗巴國的美味料理。
林佳龍表示，感謝拉托雷帶來南美洲的熱情與誠摯友誼，台巴兩國距離遙遠，但都深深珍惜這份友情，期許未來台巴攜手讓民主燈塔相互輝映，使自由與民主的光芒持續照耀世界。
