桃竹苗大矽谷計畫牛步首長齊轟中央 張善政：希望行政院再次聽到

桃竹苗大矽谷計畫被賴清德總統列為均衡台灣重要政見，但獲中央核定1年多來，推進牛步，屢屢挨批「只聞樓梯響」；對此，今天上午桃竹竹苗首長會議上也紛紛對「大矽谷」進程發言，盼冗長的程序能加速進行，桃園市長張善政甚至開砲「希望行政院再次聽到」。

國發會今年1月20日曾邀集中央部會與桃竹竹苗4縣市首長座談，商討大矽谷推動事宜，會中還宣布啟動「桃竹苗大矽谷」中央與地方溝通平台，針對跨域議題能有更便利的協調溝通管道；但據了解，近9個月未曾開過實體會議，地方官員埋怨中央態度消極，「平台有跟沒有一樣」。

竹竹苗3縣市與新竹科學園區管理局及台灣科學園區科學工業同業公會共組「園縣市高峰會」，日前針對攸關桃竹苗產業發展升級的大矽谷計畫，新竹縣長楊文科會中發難「只聞樓梯響」，籲中央有更進一步推動計畫；苗栗縣長鍾東錦並指大矽谷計畫面臨瓶頸，相關土地需求持續與中央溝通，新竹市代理市長邱臣遠也盼加快合作推動力道。

張善政今天受訪時表示，這個是賴總統選舉的時候的政策。 但是在9個月前，他們四個縣市跟國發會有一個共識，就是要建立一個地方跟中央的一個溝通平台，把很多行政上面比較冗長的程序，能夠透過這個平台，有一個加速的做法，建立一套針對桃竹苗大矽谷計畫的一個特別的機制，並不是不尊重審查，而是審查的過程希望能夠有時效性。

但是9個月過去了，這個平台，中央跟地方的平台沒有開過一次會。他透過不同的管道去接觸國發會，請他們要找適當的時間來開會，得到的訊息都是說請各個縣市政府直接跟相關部會去溝通，這個就是過去的問題。

張善政表示，行政院內閣應該要正視現在整個國際貿易的亂局，在這個時間點，很多企業都希望盡快地在台灣能夠擴大他們的規模，在台灣設立更長久的一個基礎。但是如果我們還是以這種過去的心態，這個黃金機會將會錯失。

張善政說，「我希望行政院放下手邊一些奇奇怪怪的事情，正視現在產業的需要」，幫助桃竹苗大矽谷計畫四個縣市，能夠把現在面臨的程序上的這些問題、冗長的程序，能夠盡速加速進行，這個才是真正鼓勵企業根留台灣的做法，那麼也才是真正面對國際亂局的一個真正的做法，「我希望行政院再次聽到」。 新竹縣長楊文科（由左到右）、苗栗縣長鍾東錦、桃園市長張善政、新竹市代理市長邱臣遠今天上午出席桃竹竹苗首長會議，紛紛對「大矽谷」進程發言。記者范榮達／攝影

