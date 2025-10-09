川習會台灣被當作談判籌碼 俞大㵢：沒跡象被交易對象

台美貿易談判日前完成第5輪實體磋商，行政院長卓榮泰稱希望這個月看到實質進展、達成總結。我駐美代表俞大㵢表示，這代表雙方對於關稅談判已經到了差不多的地步，盼在最近的未來能達成目標。

至於台美貿易協議能不能在川習會之前完成？俞大㵢認為兩者之間不應該有關聯，台美貿易談判從來沒有談到中國大陸。

針對台美貿易協議的談判進度，卓榮泰日前表示，台美目前已經完成最後的技術性磋商，但是總結性會議達成協議還沒完成；卓榮泰表示，行政院副院長鄭麗君最近一次與美方磋商，雙方沒有談到最後的期限，但都有共識要盡快達成；卓榮泰說，希望在這個月看到實質的進展。

俞大㵢8日出席於華府雙橡園舉行的雙十國慶酒會，他在受訪時表示，卓榮泰向媒體提及，希望在近期之內達成總結，這代表雙方對關稅談判已經到了差不多的地步；至於如何去達成總結，雙方還有一些不同的看法，希望在最近的未來能達成這個目標。

對於能否在川習會之前達成協議，俞大㵢說，這很難講，也不認為彼此應該有關聯；俞大㵢指出，台美在談判時，從來沒有討論到中國大陸，僅針對台美之間如何在投資、關稅和貿易上達成更好的夥伴關係。

俞大㵢指出，我國對川習會最大的擔憂就是台灣被當作談判的籌碼，但他不認為這件事會發生，指沒有任何跡象顯示台灣會是被交易的對象；俞大㵢也說，他認為美中領袖碰面並不是壞事，反倒能透過溝通減少誤會，討論包括貿易、科技和俄烏戰爭等議題，消除彼此之間的問題，這是好事。

針對華盛頓郵報日前報導指出，美國總統川普今年夏天拒絕批准總額逾4億美元的對台軍事援助，俞大㵢則認為並沒有被否決，只是還沒有宣布。

